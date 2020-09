A Bicske is fejet hajtott a Vidinek

Az NB III-as labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában a fehérvári fiatalok a tizenegyest is hibázó, 17 esztendős Dékei Márk góljával fordítva tartották otthon a bajnoki pontokat.

MOL Fehérvár FC II–Bicskei TC 2-1 (1-1).

MOL Aréna Sóstó, 120 néző, Vezette: Kubicsek Máté.

Fehérvár II: Dala – Zólyomi, Vágó, Tóth A., Illés – Horváth B., Kövesdi – Funsho, Dékei (Rónaszéki, 82.), Papp M. (Hajdinger, 74.) – Géresi (Molnár M., 90.). Vezetőedző: Toldi Gábor.

Bicske: Szűcs L. – Mlinárcsik, Vékony, Madarász, Török (Peinlich, 77.) – Farkas, Lassú (Németh J., 66.), Varga Z., Kákonyi, Dencinger – Filipovics (Kürti, 64.). Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Gólszerző: Papp M. (42.), Dékei (58.) ill. Filipovics (34.)

A Géresivel és Funshóval felálló piros-kékek kezdték jobban a Fejér megyei összecsapást, az első veszélyes helyzetet mégis a fehérváriak kapuja előtt jegyezhettük fel.

Negyedóra elteltével Lassú pontrúgására Kákonyi érkezett, a fejes a jobb kapufa tövén csattant. A másik oldalon az egész találkozón agilis Géresi játszotta magát tisztára, a szintén fejjel veszélyeztető Funsho nagyon közel járt a gólszerzéshez. A 25. percben még nagyobb lehetőség adódott a hazai alakulat előtt: egy gyorsan elvégzett sarokrúgást követően Dékei Márk találta el a jobb kapufát, majd a kipattanó után Papp harcolt ki büntetőt, amit azonban a vasárnap debütáló Dékei kihagyott, sőt ifjabb Szűcs Lajos újabb bravúrt bemutatva Funsho ismétlését is kivédte. Ezt követően Papp is csak a kapufát találta el, ezzel szemben a bicskeiek már gólnak örülhettek. Mlinárcsik lapos kísérlete ugyan még kijött a 16 éves fehérvári hálóőrről, ám a kipattanót Filipovics kapásból a hálóba juttatta, 0-1!

Négy perccel később az egyedül kapura törő Filipovics Dalába lőtte a ziccert, duplázás helyett egyenlítés következett. Az eddigi mérkőzéseken remek formát mutató Papp Marcell szabadrúgásból tekert a kétségbeesetten nyújtózkodó bicskei hálóőr mellett a hosszú felsőbe, a nyáron érkező támadó már hetedszer volt eredményes a szezonban, 1-1!

A térfélcsere után a továbbra is mezőnyfölényben futballozó fehérváriak átvették a vezetést. Géresi ment el remekül a bal oldalon, az alapvonalról középre tett labdájára Dékei robbant be, a játékszer a hosszú sarokba vágódott, 2-1! A 86. percben Géresi, míg a hosszabbításban a csereként pályára lépő Molnár Márkó vihette volna be a kegyelemdöfést, de előbbi rövid felsőbe tartó ígéretes kísérletét Szűcs tolta szögletre, míg utóbbi az ötösről nem találta el a kaput.

A megérdemelt sikert elkönyvelő fehér mezes együttes már a 9. a tabellán.