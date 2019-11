A Békéscsabát fogadja az Alba FKC

Ismét pénteken vívja aktuális hazai bajnokiját az Alba FKC, a Békéscsabai ENKSE érkezik a Verseci útra pénteken 18.30-kor.

Ezúttal is pénteken este fogadja aktuális ellenfelét a kék-fehér együttes. Az albások a 9. pozícióban helyezkednek el, eddigi meccseik közül háromszor nyertek, egy meccsen döntetleneztek, négy alkalommal kikaptak. Három hete az újonc Szent István SE együttesét győzték le 29-26-ra, legutóbb, múlt hét közepén Vácon szenvedtek 29-22-es vereséget. Az EUbility Group-Békés­csaba mindössze egyszer nyert a szezonban, az újoncként meglepetésekre képes – például a fehérváriakkal is döntetleneztek az Aréna Savariában –, kimondottan erős kezdőcsapattal bíró szombathelyieket verték idegenben, 28-24-re. Ugyanakkor képesek gyengébb produkciókra is, például a Magyar Kupában idegenben végeztek döntetlenre Egerben a másodosztályban érdekelt Eszterházy SE együttesével, ami az azonnali búcsújukat jelentette. A bajnokság első négy fordulójában mindig két góllal maradtak alul, ami azt mutatta, nem lépték le őket, de egy kicsivel mindig a vetélytárs mögött kullogtak. Az utolsó fordulóban hazai pályán 34-34-es döntetlenre végeztek a Szent István SE-vel, előzőleg az EHF-kupa legutóbbi kiírásának győztese, a Siófok páholta el őket a déli parton, 34-17-re. A szezonban 233 gólt szereztek, a hálójuk pedig 271-szer rezdült. A megszerzett három ponttal a tabella 13. helyén helyezkednek el a 14 gárdát számláló mezőnyben.

A fehérváriak kulcsjátékosa, Walfisch Mercédesz számára különösen érdekes lesz az összecsapás, az átlövő ugyanis Békéscsabán lett élsportoló, hosszú, sikeres évek után döntött úgy, hogy a Dunántúlra szerződik.

– Jó és kevésbé jó találkozók egyaránt vannak mögöttünk, a váci vereség után nyerni szeretnénk az Előre ellen. Biztosan kemény derbi lesz, nem csak nekünk fontos a siker, az alsó régióban tanyázó vendégeknek különösen nagy szükségük van a pontokra. Keményebben kell játszanunk, mint tettük az utóbbi mérkőzéseken, kötelező itthon tartanunk a pontokat. A vendégeket természetesen én ismerem a legjobban, az utóbbi időben is megtekintettem néhány mérkőzésüket, akadnak rutinos játékosaik, akik képesek eldönteni meccseket. Úgy gondolom, jól felkészültünk az összecsapásra – közölte lapunkkal Walfisch.

A két együttes a tavalyi szezonban kétszer találkozott, januárban itthon 34-28-ra, május közepén, az utolsó bajnoki fordulóban idegenben 31-26-ra nyertek Deli Rita vezetőedző tanítványai.

– Szeretnénk látványos játékkal előrukkolni a Békéscsaba ellen. Sajnos ez már az utolsó bajnoki mérkőzés a téli szünet előtt, eléggé rendszertelenül követték egymást a fordulók. Sokat gyakoroltunk az elmúlt időszakban. Nem számítok egyszerű meccsre, a bajnokságban egyik derbi sem az. Harcos ellenfelet várunk, a Békéscsabára mindig is jellemző volt a küzdeni tudás, sosem fogják feladni. Végig koncentráltan kell játszanunk – mondta Deli Rita.