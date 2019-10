18 másodperccel a vége előtt egyenlített a rangadón a DVSC

A női kézilabda K&H Liga hatodik fordulójában a Dunaújvárosi Kohász KA igencsak megnehezítette a DVSC Schaeff­ler dolgát, egy pont lett a jutalma, bár nyerési esélye is volt.

A piros-fehér gárdák az esetek nagy részében kiélezett mérkőzéseket, igazi rangadókat játszanak már egymással évek óta. A közelmúlt történéseire is sokan emlékezhetnek, amikor május 9-én Kovács Anna utolsó másodpercben lőtt gólja jelentette a Loki 21-20-as győzelmét, vagy éppen a január 12-én Dunaújvárosban lejátszott találkozó, amelyet szintén a Debrecen nyert 25-24-re úgy, hogy az összecsapás első öt találatát a Kohász érte el. Szóval nem kis feladat várt az újvárosiakra a tabellán a mérkőzést megelőzően második helyen tanyázó DVSC otthonában, ráadásul külön oda kellett figyelniük a védekezésükre és a támadásbefejezésekre egyaránt.

Bouti Fruzsina találata nyitotta meg a gólok sorát, ám a 4. perc végén már debreceni előnyt jelzett a tábla Jelena Despotovic gólját követően (2-1). Nem okozott ez különösebb gondot az újvárosiaknál, Szekerczés Luca folytatta azt a gólgyártást, amit legutóbb a Mosonmagyaróvár ellen is láthattak tőle a vendégszurkolók, és zsinórban kétszer vette be Triffa Ágnes kapuját. Így fej fej mellett haladtak a csapatok a 8. percig, amikor Kovács Anna két gólja mellett Vantara-Kelemen Éva is megtréfálta Csapó Kyrát, és ezzel először vezetett a DVSC kettővel (6-4). Majd Grosch Vivien tesztelte a frissen a kapuba beálló Szabó Dórát, aki egymás után kétszer hárította lövéseit. Próbált ellenfele nyomába érni a DKKA, és ledolgozni időközben összeszedett háromgólos hátrányát. Ez aztán a 16. percre realizálódott Szalai Babett dupláját követően (8-8). Mi­után Sirián Szederkét két percre kiküldték, ismét háromgólos előnyt kovácsoltak a vendéglátók Bordás Réka révén, de a Szalai–Szekerczés duó újfent lőtávolon belülre, egy gólra hozta fel csapatát. A félidő hajrájához közeledve, a 25. percben Szekerczés, valamint Jovana Jovovity akár egyenlíthetett volna, ám nem tudtak Triffán kifogni.

A szünet után minden ott folytatódott, ahol a csapatok előtte negyedórával abbahagyták, állandósult a kétgólos debreceni vezetés, dacára annak, hogy Bouti gólja némi reményt adott az egyenlítésre (15-14) a 31. percben. Majd tíz percet kellett várni arra, hogy ténylegesen is egalizáljanak a dunaújvárosi lányok, Molnár Beatrix vette be Triffa kapuját (17-17). A 46. percben pedig megtört a jég, és a mérkőzés kezdete óta először vette át a vezetést a DKKA Sirián góljának köszönhetően (19-20). A DVSC mindent megpróbált, Csapó Kyra repkedett a kapuban, több esetben is nehéz labdákat hárítva. Izgalmasra sikeredett a végjáték, egyenlített a Loki, de Triffa is főszereplővé vált, hetest és ziccert fogott. Az 58. percben, 22-22-nél György László időt kért, egy ideig úgy tűnt, jól jönnek ki belőle, de 18 másodperccel a lefújás előtt Bulath Anita hetesből döntetlenre tudta hozni a meccset (24-24).

JEGYZŐKÖNYV

DVSC Schaeffler–Dunaújvárosi Kohász KA 24-24 (15-13)

Debrecen, Hódos Imre Sportcsarnok, 1400 néző.

Vezette: Bócz, Wiedemann.

DVSC: Triffa – Varsányi, Kovács Anna 6, Bulath 4 (4), Tóvizi, Deszpotovics

4, Vantara-Kelemen 3. Csere: Szabó D. (kapus), Arany, Bordás 1,

Karnik 1, Vámos P. 2, Karsten 2, Szabó P., Petrus 1. Edző: Köstner Vilmos.

DKKA: Csapó Kyra – Grosch 1, Szekerczés 9 (2), Bouti 4, Sirián 1, Szalai

B. 6, Kazai. Csere: Stojak (kapus), Nick, Mihály P. 1, Csavlovics 1, Ferenczy

F., Jovovics, Molnár B. 1, Triscsuk. Edző: György László.

Kiállítások: 6, ill. 14 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 3/2.