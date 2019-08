Nikolics duplájával nyert a Chicago

A magyar csatár ezzel sorozatban negyedik mérkőzésén volt eredményes, csapata pedig annak ellenére gyűjtötte be mindhárom bajnoki pontot, hogy a teljes második félidőben emberhátrányban játszott.

Great team performance and a crucial 3 points! Grateful to reach 55th goals in this jersey and becoming the 2. leading regular season goal scorer in the history of the @ChicagoFire Thanks for all the love and support I revieved here from day one. 🙏🏻😇 Let’s go Fire 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/fFWe7ADOkg

— Nikolic Nemanja (@niko_nemanja) August 18, 2019