Baji alelnökként van jelen az Európa Játékokon

Nem versenyzőként, hanem az Európai Olimpiai Bizottság sportolói bizottságának alelnökeként van jelen az Európa Játékokon Baji Balázs világbajnoki bronzérmes gátfutó, aki mostani feladatairól, az új atlétikai csapatversenyről és a sérülése utáni lábadozásáról is beszélt a közmédiának.

„A legfontosabb feladatom most az, hogy promótáljam az Európai Olimpiai Bizottság sportolói bizottságát.

A cél, hogy a most itt versenyzők tudják meg, hogy vagyunk, dolgozunk, forduljanak hozzánk bizalommal, ha bármi problémájuk van. Mi is ismerkedünk egy kicsit”

– mondta a 30 éves magyar atléta.

Magáról az Európa Játékokról megemlítette, hogy egy viszonylag új kezdeményezés, hiszen ez még csak a második kiírás.

„Még ki kell forrnia magát több sportágban, így például atlétikában is, melyben egy nagyon új, innovatív versenyt láthatunk itt Minszkben.

Ez sokaknak még idegen, még be kell járatódnia, az embereknek meg kell ismerniük, be kell fogadniuk. Én úgy gondolom, hogy vannak benne nagyon jó és előremutató változtatások, és vannak olyanok is, amelyeket még módosítani kell”

– fejtegette.

A sportok királynője a fehérorosz fővárosban nem a klasszikus formájában mutatja meg magát, hanem egy új és rendhagyó csapatverseny keretei között. A kiírás szerint a Dinamikus Új Atlétika (DNA) elnevezésű rendszer szerint zajlik a viadal, melyben csapatok versenyeznek, négy női (100 m, 100 m gát, távol, gerely) és három férfi egyéni számban (100 m, 110 m gát, magas), illetve két vegyes váltóban (4×400 m, üldözéses mix vegyes váltó). Az EJ kiírása szerint azonban nem csupán a csapatverseny végén osztanak érmeket, hanem minden számban, méghozzá az első napon elért eredmények alapján. Akkor viszont minden csapat csak egyszer, a saját csoportjában szerepel, így az adott számban elért eredmények más időpontban, más körülmények között születnek. A 100 méter gáton bronzérmes Kerekes Gréta is azt mondta, furcsa volt számára, hogy ő délután futott és estig várnia kellett a szám végeredményére.

„Vegyes érzéseim vannak nekem is. A DNA érdekes módon prezentálja az atlétikát, inkább csapat-, mint egyéni versenyként, ami a klasszikus atlétikában nem jellemző.

Ugyanakkor ez ad egy izgalmas hangulatot is az egésznek, és a nézők talán így jobban be tudják fogadni a versenyeket. Ezzel együtt tény, hogy az eredményeknek nem biztos, hogy jót tesz, főleg az ugró, dobó, ügyességi számokban, ahol csak kevés kísérletük van a versenyzőknek, és egy másik sportoló ellen küzdenek. A futószámokat talán kevésbé érinti, de a körülmények ott is gyorsan változhatnak, így nem biztos, hogy egyenlően a feltételek.” – fogalmazott.

Hozzátette: önmagában az újítás szerinte nagyon üdítő, és ha nem is alkalmazzák majd olimpiai vagy világbajnoki szinten, az Európa Játékokon a jövőben is lehet helye.

A magyar csúcstartó Baji februárban, edzés közben lábsérülést szenvedett, ezzel kapcsolatban azt mondta, nagyon jól halad a felépülése, júliustól orvosi engedéllyel már kocoghat is.

„Minden megy a tervezett úton, eddig nem történt semmi, ami akadályozná a felépülésemet. Nagyon bízom benne, hogy ez így is marad, és a következő ilyen versenyen már versenyzőként lehetek jelen”

– fogalmazott.

A második Európa Játékok programja vasárnap ér véget a fehérorosz fővárosban.