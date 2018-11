A Jégpalotában még Chuck Norris is felbukkanhat

Legalább 25 ország közel félezer karatésának részvételével rendezik meg Budapesten pénteken és szombaton a kyokushin Európa-bajnokságot – jelentették be a szervezők az esemény keddi sajtótájékoztatóján, ahol elhangzott: nem kizárt Chuck Norris felbukkanása sem.

Az újpesti Jégpalotában zajló kontinensviadalon, amely az év legjelentősebb hazai rendezésű nemzetközi karateversenyének számít, nyolcvan magyar próbál szerencsét, és többüktől is dobogós helyezést várnak a honi szakemberek.

„Az U16-osok és a felnőttek mezőnyében is lehet kiugróan eredményes hazai kyós formagyakorlatban és küzdelemben egyaránt, de a legjobb esélyük az U21-eseknek van, e korosztályból öten-hatan is igen magasra juthatnak” – jelentette ki Kalmár Árpád főszervező, aki szerint akár 15-20 magyar medál is összejöhet a hétvégi Eb-n, s az éremtábla „elején végezhetünk”.

Az egyik legkeményebb küzdősportos irányzat kétnapos viadalát követően vasárnap rendezik meg a nagyszabású nemzetközi küzdelmi szemináriumot, ahol fél tucat meghívott külföldi, világ- és Európa-bajnok mester ad elő, bemutatva saját eredményes technikáit. A szemináriumra különleges vendéget is várnak: jó esély van rá, hogy a meghívásnak eleget téve a szakmai továbbképzésen megjelenik a világhírű harcművészből lett filmsztár, az amerikai Chuck Norris is.