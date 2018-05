A világ legjobb sznúkeresei jönnek Magyarországra

Szombaton rendezik a 3. Magyar Snooker Gálát, amelyre a bohém Jimmy White és a 2005-ös meglepetés-világbajnok, Shaun Murphy is ellátogat.

A londoni születésű Jimmy White a sznúker egyik legendás alakja, a 80-as és 90-es évek közönségkedvence. Rendkívül könnyed és látványos támadó játéka mellett bohém életvitele tette igazán népszerűvé, valamint az is, hogy hat világbajnoki döntője közül egyet sem tudott megnyerni… A szintén angol Shaun Murphy 2005-ben, a világranglista 48. helyezettjeként óriási szenzációt keltve győzött a vb-n. Azóta további két vb-döntőben szerepelt, továbbá diadalmaskodott az Egyesült Királyság bajnokságán és a Mesterek Tornáján is. Az idei vb-n White a selejtezőben, míg Murphy nyolcadik kiemeltként a nyitókörben búcsúzott.

Az előző két gálához hasonlóan ismét két műsort adnak a sztárok a hazai rajongóknak. A délutáni és az esti előadáson a profik egymással is megmérkőznek, de az eseményt a legjobb magyar sznúkeresek részvétele is színesíti. A szervezők tájékoztatása szerint a korábbi gálákon közönségkedvenccé vált, mindössze 11 éves hazai tehetség, Révész Bulcsú mellett ezúttal a rekorderként kilencszeres magyar bajnok Kojsza Zoltán lép asztalhoz, övé a nemzetközi versenyen valaha lökött legmagasabb magyar brék 127 ponttal.

A White-Murphy mérkőzést megelőzően a két világklasszis magyar kihívókkal is megküzd, méghozzá különböző „párbajnemekben”: ismét lesz Scotch Doubles páros frame váltott lökésekkel és Colour Clearence, vagyis a színes golyók minél gyorsabb eltüntetése a zsebekben. Ezek mellett újdonságként debütál egy Shoot Out miniverseny, amikor az óra ellen, adott időre játszanak majd a játékosok, jelentősen felgyorsítva a normál játéktempót. A három Shoot Out frame közben a dartsversenyek hangulatát idéző lelkes és hangos buzdítást várnak a közönségtől.

A délutáni háromórás műsor 14.30-kor, míg az esti 20 órakor kezdődik a budapesti Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban.

Borítókép: Shaun Murphy. Forrás: AFP / Si nuoke / Imaginechina