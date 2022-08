A Fehérvár Szalon 2022 címe két fontos évfordulóra, az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára és Székesfehérvár 1050 évvel ezelőtti alapítására utal, ez a két kerek évfordulós szám került a figyelem középpontjába, így a kapcsolódó kiállítás is szabadon kötődve tükrözi majd ezek jelenkori reflexióit. Egy-egy művész 2 darab különálló alkotást vagy egy két részből álló munkát adhat be, melynek terjedelme ne haladja meg a 1,5 négyzetmétert vagy térbeli tárgy esetén az 1 köbmétert. A legfeljebb 2 éve készült, fehérvári önálló vagy csoportos tárlaton még be nem mutatott alkotásokat kiállításra kész állapotban kell leadni a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületének második emeletén szeptember 14–15-én, szerdai és csütörtöki napokon 10–18 óra között. A kiállításon való bemutatásról és a díjak odaítéléséről független szakmai zsűri dönt majd.