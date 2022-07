A város önkormányzata és a Fehérvári Fesztivál Kft közösen szervezi azt a természetismereti nyári gyermektábort, mely augusztus első napján kezdődik és 5-ig tart. A Szociális Alapszolgáltatási Központ adja a helyszínt ahhoz a teljesen ingyenes táborhoz, amelybe alsó tagozatos általános iskolás diákokat várnak. A színes programok között szerepelnek kirándulások és gyalogtúrák, de lesz madármegfigyelés és növényismeret is. A vetélkedők sem maradhatnak el, ezért terveznek tanyaolimpiát is, de lesznek kézműves foglalkozások, előadások és természetesen meglátogatják a Csókakői várat is. A hétfőn induló tábor teljesen ingyenes és minden nebuló számára napi háromszori étkezést biztosít.