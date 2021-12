Csillagvizsgáló érkezett

60 évvel ezelőtt ezen a napon Csillagászati távcső a József Attila gimnázium tetején címmel olvashattak cikket megyénk napilapjában. „Székesfehérvár most kapott egy 15 cm-es tükrű távcsövet, amelyen – az okulártól függően – 300-400-szoros nagyításban láthatjuk Holdunkat és bolygóinkat” – írták 60 évvel ezelőtt. A diákok mellett a tanárok is örültek az eszköznek, hiszen – mint olvashattuk – nemcsak csillagászati szempontból, hanem a világnézet fejlesztése terén is nagy segítséget jelentett.

Megújult könyvesbolt

1971-ben jó hírrel szolgáltak az olvasni szerető bicskei emberek számára: Méltó helyre került a bicskei könyvesbolt. Az akkor tizenkétezer lelket számláló településnek ugyan volt egy kis könyvesboltja korábban, de a beszámoló szerint az sem elhelyezkedésében, sem felszereltségében nem volt a városhoz illő. 50 évvel ezelőtt viszont a település központjába költözött a bolt, a korábbi vasműszaki üzlet helyére. „Még friss festékszag terjeng a levegőben, de a polcokon már ott sorakozik a rengeteg új könyv és hanglemez” – írták a frissen nyílt boltról.

Hagyomány volt

30 évvel ezelőtt Megyénk hagyományai – Komatál a gyermekágyasnak címmel idézték fel a szülés köré épülő megyei hagyományokat. „A hagyományos paraszti társadalomban a szülés nem pusztán családi, hanem azon túl közösségi eseménynek minősült. Miként történt ez a Móri-völgy és a Zámolyi-medence falaiban?” – írták 1991-ben ezen a napon. Az összefoglaló részletezte a komaasszony szerepét, az általa vitt erőt adó ételekkel kapcsolatos tudnivalókat. Ugyanakkor – mint írták – bár változásokkal, de például Zámolyon 1991-ben is szokás volt komatálat vinni az újszülött házához.