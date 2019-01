Sajtból készült leves?

A krémleveseket időnként néha tovább tart elkészíteni, mint a „rendes”, tartalmas változatokat, hiszen extraként a pépesítéssel is foglalkozni kell. A sajt azonban más tészta.

Amire egy forró sajtkrémleveshez szükségünk van: 1 darab leveskocka, 10 dkg füstölt sajt, 10 dkg ementáli sajt, 1 evőkanál liszt, 2 dl tejszín és egy kis só.

A leveskockát főzzük fel 6 dl vízzel, majd tegyük bele a kétféle sajtot, pépesített helyett reszelt formában. Ezt kis lángon főzzük addig, amíg a sajt fel nem olvad. Ha ez megtörtént, adjuk a leveshez a habverővel 1 dl vízben simára kevert lisztet. Öntsük hozzá a tejszínt, majd kevergetve főzzük 5 percig. Amennyiben úgy látjuk, hogy a sajt „tömbös” állagú marad, nyugodtan használjunk rúdmixert a krémesítéshez. A levest forraljuk fel, majd sózzuk ‒ és már fogyaszthatjuk is.

Ha tartalmasabb kiadásra vágyunk, szórhatunk bele körülbelül 4 evőkanál pirított tökmagot is, de a kruton szintúgy feldobja a natúr finomságot. Ez utóbbihoz használjunk 4 szelet kenyeret, amely szeleteket előbb kockázzuk fel, azt követően szárazon pirítsuk meg azokat. A kenyérdarabokat érdemes nem a levesben, hanem attól különálló módon tárolni, hiszen a hő és a nedves közeg hatására a kruton hamar megpuhul, szétmállik.

Mindemellett a húskedvelők szalonnával is felturbózhatják a levest (ehhez egyszerűen csak meg kell pirítani a kívánt mennyiségű bacont); az éttermi hatást elérni kívánók pedig „cipóban” is tálalhatják az ételt. A harminc percbe így is beleférünk: ehhez elég (akár egy régebbi, szárazabb) zsemlét használnunk, olyat, amely inkább magas, semmint lapos. A tetejét vágjuk le, a belét óvatosan szedjük ki, úgy, hogy egy keveset benne is hagyunk, annak érdekében, hogy ne ázzon át túl hamar. Az így elkészült „tányért” tegyük a sütőbe, és lassan pirítsuk meg ‒ annyira, hogy kicsit sötétebb, pirosas színt kapjon. A zsemlébe öntött levest érdemes gyorsan elfogyasztani!