„Csípsz, vagy sem?” A jó válasz: csipsz!

Ebédre és vacsorára is megkívánhatjuk a mellékelt ábrán látható ételt: könnyed, nyárias, mégis ősszel is ízletes.

A sült hús salátával és vegyes körettel sokak által ismert étel. Ezen is változtathatunk – mármint nem azon, hogy kevesebben tudják, mi fán terem ez a fogás, hanem azon, hogy milyen ízélményt nyújt az étel. Legyen különleges!

Ehhez nem árt egy tökéletesre készített, szaftos sült csirkemell. A megfelelő állag eléréséhez fontos, hogy az elkészítendő csirke ne hideg, inkább szobahőmérsékletű legyen, máskülönben akár még nyers is maradhat. Szerencsére sok fűszer jól áll neki: elbírja a fokhagymát, a majoránnát, a kakukkfüvet, a rozmaringot és a fűszerpaprikát is – bátran használjuk ezeket külön-külön! Bármire is essen a választásunk, a fűszerrel alaposan dörzsöljük be a csirkemellet, úgy fog érvényesülni az íz. A sózással a pirításig várjunk, a lépést csak ezt követően végezzük el!

A serpenyőbe ne csak olívaolajat, de vajat is rakjunk, előbbi egészségesebb, utóbbi pedig aranyszínű kérget ad a húsnak. A pirítás közben törekedjünk az egyenletes hőmérsékletre! Ezt a lépést a tényleges sütés követi: a sütőt 180 Celsius-fokra melegítjük elő, így sütjük készre a húst. Az elfehéredés és a bearanyozott külső csak jót jelent, viszont hiába készültünk el és emeltük ki a csirkét a sütőből, annak elfogyasztásával öt–tíz percet várjunk még, nehogy az értékes szaft kicsorogjon a szeletekből.

Mellé nemcsak egyedi salátát (rukkolából, koktélparadicsomból) tálalunk, de burgonyacsipszet is. Hozzávalók: 2 közepes méretű burgonya, legalább negyed liter olaj, só és a kedvenc fűszereink.

A burgonyát megszabadítjuk külső rétegétől, majd felszeleteljük úgy, hogy a lehető legvékonyabb karikákat kapjuk. Minél vékonyabbak ugyanis a szeletek, annál ropogósabb végeredményt kapunk. Ha ezzel elkészültünk, egy serpenyőbe olajat öntünk, azt felforrósítjuk körülbelül 190 Celsius-fokra, ebbe érkeznek szépen, lassan a burgonyakarikák egy fogó segítségével. A csipszek mindkét oldalát aranybarnára sütjük, a kész darabokat pedig papírtörlőre szedjük, hogy a felesleges zsír távozzon róluk. A többi már csak ízlés kérdése: só, bors, fokhagyma, de akár még szalonnadarab is kerülhet rá.