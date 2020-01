Bemutatjuk, hogyan lehet megszerettetni a nem kedvelt zöldségeket a gyermekekkel

Brokkoli? Fúj! Karfiol? Soha! Sütőtök? Pfej! – Na, ezeket nem mondták reakcióként a székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola gyermekei.

Eléjük ugyanis ezekből az összetevőkből készült ételek kerültek, azokból pedig olyan jóízűen falatoztak, mintha napok óta nem ettek volna. A saját szemünkkel láttuk! A finomságokat a Hatpöttyös étterem munkatársai – köztük Hermann-né Nagy Vera, az étterem alapítója, valamint Halász Imre séf – szolgáltatta és tálalta. Kaptunk az alkalmon, ők pedig partnerek voltak – így mutatjuk be három kínált ételük receptúráját!

Cékla, ami saláta

Ne ijedjenek meg, most nagy adagokkal számolunk, mivel az ételek legalább tíz főre készültek. Ahhoz, hogy öt személyre tálaljanak, csupán felezni kell a porciókat, ha pedig még kevesebbre van szükségük, ugyanígy járjanak el ismét!

A céklasalátához tíz főre 1 kg cékla, 600 gramm salátamix (többfajta salátalevéllel: rukkola, bébispenót, jégsaláta, Lolo Rosso), valamint roppanós zöldségek (például nyers sütőtök, sárgarépa, cukkini, három különböző színű kaliforniai paprika) beszerzése szükséges. A céklát a tálalás előtti nap megfőzzük, megpucoljuk, majd ízlés szerint kis kockákra vágjuk vagy lereszeljük. Ezután – a burgonyasalátához hasonlóan – egy ecetes-cukros lében, vagyis só, bors, kömény, ecet, porcukor és víz elegyében 24 órán át pácoljuk.

Mihelyst letelt az egy nap, a céklát leszűrjük, összekeverjük a salátalevelekkel, beletesszük a nyers zöldségeket, illetve egy kevés olívaolajat is loccsanthatunk a tetejére. A magok is feldobják – például tökmag, „szotyola”, szezámmag –, ezeket 160 Celsius-fokon 15–20 perc alatt, hőlégkeveréssel érdemes megpirítani.

Rizs helyett gersli

A zöldséges gerslirizottóhoz szintén tíz főre szóló receptúrát kaptunk Halász Imrétől. Az ételhez 1 nagy fej vöröshagymát, 1 dl olívaolajat, 1 dl étolajat, 300 gramm vajat, 2 dl fehérbort és mintegy 1,5 liter húsleves alaplét használunk. Ez utóbbi mennyisége a gerslitől is függ: ha az árpagyöngy öreg, elképzelhető, hogy akár többször ennyi folyadékot is felvesz. Zöldségként cukkinit, gombát, répát, sütőtököt, padlizsánt és trikolór paprikát egyaránt használhatunk.

Kezdésként – a rizottóhoz hasonlóan – olívaolajon dinszteljük az apróra vágott vöröshagymát, majd miután az üvegesre pirult, belekeverjük a gerslit. Az egészet elkezdjük pirítani, ezután pedig szakaszosan hozzáadjuk a fehérbort, az alaplevet és a vajat – egészen addig, amíg az árpagyöngy meg nem puhul. A lényeg, hogy az elpárolgott folyadékot folyamatosan pótoljuk! Körülbelül 30–35 perc után rugalmas állagú lesz az árpagyöngy. Eközben a zöldségeket nagyon apró kockákra vágjuk, hogy éppen csak színezzék a rizottót. Ezeket hozzáöntjük az eddigiekhez, így forralunk rajtuk egyet, majd elzárjuk az egészet. Az nem baj, ha néhány zöldség roppanós marad. Amennyiben nem szempont a vegán táplálkozás, úgy a rizottó tetejére parmezánt is szórhatunk, de a friss fűszerekről – snidling, petrezselyem- vagy zellerzöld – sem érdemes megfeledkeznünk!

Zöld kint, zöld bent

Zöldséges csirkerolád zöldfűszeres kéregben – ez a következő étel hivatalos neve. Tíz főre 1,5 kg csirkemellre (mindig egy kicsit többel számoljunk, ugyanis lesznek leeső részek!), többszínű répára (legyen az narancs- vagy citromsárga, netán lila), tojássárgájára, füstölt és trappista sajtra, valamint ízlés szerint sütőtökre, zöldborsóra, héjas cukorborsóra, brokkolira vagy karfiolra van szükségünk.

Először a zöldségeket sós vízben pároljuk, de az sem baj, ha kicsit jobban megfőzzük azokat, úgy könnyebb dolgozni velük. Ha kihűltek, tojássárgáját, valamint reszelt füstölt és trappista sajtot keverünk hozzájuk – ez utóbbiak fogják meg a zöldséget, ettől kap a „beltartalom” mozaikos kinézetet.

Ezt követően a csirkét klopfoljuk, fűszerezzük (só, bors), kinyújtjuk, ráhalmozzuk a zöldséges keveréket, majd, mint egy batyunál, felhajtjuk a végeit. Dupla alufóliába tekerjük. A séf egy kombi sütőben 160 Celsius-fokon 40 százalékos gőzbefecskendezéssel 50 perc alatt sütötte készre. Feltételezzük, otthon nem rendelkeznek hasonló berendezéssel, így Halász Imre után azt ajánljuk: ha ragaszkodnak a gőzölős eljáráshoz, a sütő aljára egy tepsibe rakjanak vizet, így készítsék el a roládot, szintén 50 perc alatt. Gőz nélkül 130–140 Celsius-fokon 1 órán át kell sütni az ételt.

Mint a séf elmondta, ugyan a csirke már 68–69 Celsius-fokos hőkezelés után fogyasztható, a magasabb hő azért kell, hogy a rolád belsejéhez is elérjen a meleg, s így a tojás, a sajt is megfelelő kezelést kapjon. Miután a „töltött” csirke megsült, ne tekerjük ki azonnal az alufóliából, hagyjuk kihűlni! Így masszívabb állagot kapunk, könnyebb lesz majd szelni az egyes szeleteket. Amennyiben mégis frissen, azon nyomban fogyasztanánk, érdemes előzőleg baconbe tekerni. Ettől nemcsak szaftosabb lesz a húsroládunk, de a bacon szorosan egybe is fogja az egyes szeleteket. Nem utolsósorban pedig nagyon mutatós lesz a végeredmény!

Azt már mi javasoljuk, hogy a zöldfűszeres kéreg elkészítését nyugodtan hagyják a sütés végére! Hogy a „zöldség” megtapadjon a húson, kenjük be utóbbit mustárral összekevert mézzel, s így hempergessük bele a szárított zöldségekbe! A csirkerolád alapvetően egy hidegtál részét képezi – de akár burgonyapürével, melegen is ízletes fogás válhat belőle.