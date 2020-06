Nyárra hangolva – Séták és vadvirágok

Találkozhat mocsári teknőssel, megtekintheti madártávlatból a várost az, aki a Sóstó Látogatóközpont kirándulásain részt vesz. De olyan különlegességeket is megtudhat, mint hogy anno a Sóstó vizéből főzték a város legfinomabb bablevesét… Legközelebb a vadvirágok lesznek fókuszban.

Igazi kirándulóidőt kaptak azok, akik a Sóstó Látogatóközpont nyárindító ökotúráján részt vettek múlt szombaton. Hasonló, de tematikus, vadvirágnéző kirándulásra várják az érdeklődőket június 20-án 10 és 12 óra között a Látogatóközpont túraszervezői. A múlt heti alkalom az Országalmától indult, ahonnan kisvonattal utaztak a kirándulók a város természetvédelmi területére, most azonban a MOL Aréna Sóstó épületében működő Látogatóközpontnál várják azokat, akik regisztrálnak a sétára.

A kirándulások igazán izgalmasak – jól mutatja ezt a múlt heti alkalom is, melyen Véber Mónika természeti nevelő várta a csapatot – idősebbeket és kisgyermekes családokat egyaránt. A kirándulást mindig a társaság igényeihez mérten vezetik, s lehetőség van a Látogatóközpont különleges adóvevő egységének használatára is, melynek fülesén keresztül hallható a túravezető hangja a kirándulás során. A nádasokon átívelő túra során a természeti nevelő sok mindenről mesélt: a Sóstó rehabilitációjáról, a költőszigetek jelentőségéről, s a mesterséges szigetekről is. Az „állati színes” táblán megtudhattuk, milyen állatok élnek még itt, s közülük találkoztunk is többel – kecskebékával, mocsári teknőssel, vízi madarakkal egyaránt. A központba visszatérve pedig szóba került a jelenleg is zajló erdőtelepítés és az, hogy a területről, amely most természeti védettséget élvez, már az 1500-as években is említést tettek. Sőt, állítólag anno a Sóstó vizéből főzték a legfinomabb bablevest, amit ma persze már nem ajánlana senki. Hűs limonádéval, óriáskilátós élményekkel és egy igazi természetvédelmi, környezeti beszélgetéssel zárult a nap. Ugyanez várható a most szombati túrán is.