A bálban is népzenét játszanak Iszkán

Minden eddiginél gazdagabb lesz a szombati szüreti felvonuláshoz társuló programok kínálata.

Iszkaszentgyörgyön is hagyománya van a táncosokból, lovasokból, fogatokból álló menetnek, most azonban egész napos, színes rendezvénnyé kerekítették ki a felvonulást. A programok szombaton, azaz október 13-án reggel nyolckor a kastély udvarán a tárkonyos ételek főzőversenyével kezdődnek, az étkeket illusztris zsűri bírálja el. A felvonulók 13 órakor indulnak a kastélykertből. A menetben – a szervezők ígérete szerint – hat falu lovasai is ott lesznek. 15 és 18 óra között színpadi programok lesznek ugyancsak a kastélyban. A magyar népzene olyan illusztris művelői lépnek föl, mint Berki Lilla, Varró János, a Tilinkó zenekar. Bemutatkozási lehetőséget kapnak a fiatalok is. A helybéli diákok mellett láthatóak lesznek a kincsesi iskola, valamint a fehérvári Hunyadi és Hermann tanulói is. A kastélykert eközben más izgalmas elfoglaltságok sorát kínálja: kovácsműhely, gyöngyfűzés, fakard készítés, dorombbemutató, batikolás, élő festés, foltvarró és fotó kiállítás – a kínálat, címszavakban.

A szüreti felvonulással egy napon, október derekán szoktak megemlékezni Iszkaszentgyörgyön az 1601-es sárréti ütközet évfordulójáról. A direkt megemlékezés most elmarad, azonban az évforduló jegyében lesz ott ma a faluban több történelmi hagyományőrző csapat is. A rendkívül mozgalmas nap bállal zárul, ahol a Csángálló zenekar húzza majd a talpalávalót. Vasárnap délelőtt, a felvonulástól függetlenül, foltvarrók nagyszabású találkozóját rendezik meg az iszkai kastélyban.