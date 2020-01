Amerikaland, emléktűz és Farsangi játszóház is vár a hétvégén a megyében

Nem tudod még, mit csinálj a hétvégén? Adunk pár tippet!

Kiállítás

Péntek (január 10.)

Ercsi, 10 óra: Víz, föld, levegő – Kiss Rita fotókiállítása a művelődési házban. Megtekinthető február 14-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Csupa csipke, Székely-Szűcs Péterné nyugdíjas pedagógus szebbnél szebb horgolt munkáit mutatja be a Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtárában. A kiállítás január végéig látogatható.

Székesfehérvár, 10 óra: Az Ég és Föld között című csoportos képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítás január 30-áig megtekinthető a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent Korona Galériájában. A tárlat a Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása című projekt keretében valósul meg.

Székesfehérvár, 10 óra: Amerikaland. Nervetti Károly és Kőszegi Adrienn fotókiállítása január 31-éig megtekinthető az Öreghegyi Közösségi Házban, az intézmény nyitvatartási idejében.

Székesfehérvár, 10 óra: Az örökifjak fotókiállítása. A Székesfehérvári Fotóklub alapító tagjainak tárlata január 31-éig látogatható az Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasótermében (Köfém lakótelep 1.). Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 10 és 16 óra, szerda 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár, 10 óra: Pinke Miklós székesfehérvári képzőművész Az ember (rajzok az Ótestamentumból) című kiállítása február 2-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között látogatható a Deák Gyűjtemény Projekt Termében.

Székesfehérvár, 10 óra: A papírlapokon túl… A Bogyó és Babóca bábkiállítás február 29-éig látogatható a Vörösmarty Mihály Könyvtár gyermekrészlegében (nyitvatartás: hétfő 13 és 18 óra, kedd–péntek 10 és 18 óra, szombat 9 és 16 óra között).

Székesfehérvár, 14 óra: Katonaportrék. A Honvéd Hagyományőrző Egyesület Fejér Megyei Szervezete és a Tarsoly Ifjúságért Egyesület kiállítása január 19-éig, naponta 14 és 17 óra között megtekinthető a megyeszékhelyen, a Tarsoly egyesület közösségi terében (Fő utca 3., földszint). Székesfehérvár már a történelmi időktől kezdve stratégiai fontosságú katonaváros. Katonáink, akik az elmúlt évtizedekben a városban szolgáltak, most is itt élnek közöttünk. Tisztelet és elismerés illeti őket. Közülük a kiállításon bemutatott húsz nyugállományú katona és katonahölgy „véletlen” módon lett kiválasztva.

Rendezvény

Péntek (január 10.)

Gárdony, 16 óra: Emléktűz a doni hősök tiszteletére a gárdonyi római katolikus templom mögötti emlékműnél. Emlékbeszédet mond Erdei Péterné alpolgármester. Imát mond Páli Balázs katolikus plébános és Karl Melinda református lelkipásztor.

Gárdony, 18 óra: Rekviem a Don hőseiért, Bobory Zoltán költő estje a Nemzedékek Házában.

Szombat (január 11.)

Bicske, 19 óra: Dumaszínház a Petőfi Művelődési Központban. Emberfej, avagy a kicselezett mindennapok. Mogács Dániel önálló estje. Mikrofonpróba: Fülöp Viktor.

Csákvár, 7.45 óra: Körtvélyes-tető, túra a kilátóhoz a Csákvári Természetjáró Egyesülettel. Gyülekező a buszmegállóban. Indulás: 8.03 órakor autóbusszal Majkra. Visszaérkezés: 17 óra. Táv: 23 kilométer. Szint: 428 méter. Útvonal: Majk, Vértessomló, Szarvas-kút, Szép Ilonka-forrás, Körtvélyes-tető, Majos-ház, Vértesboglár (busszal vissza, Csákvárra).

Martonvásár, 9.30–12.30 óra: Farsangi játszóház a Brunszvik–Beethoven Kulturális Központban. Ugrálóvár. Arcfestés. Kézműves-foglalkozás. Ha jelmezben érkezel, meglepetéssel várnak!

Székesfehérvár, 8–18 óra: Kétnapos kisállat-kiállítás a V-61 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete szervezésében. A seregszemlén díszmadarakat, díszbaromfikat, nyulakat és galambokat láthatnak az érdeklődők a Volán Sportcsarnokban (Börgöndi út 14.). A kiállítás vasárnap 8 és 14 óra között várja a látogatókat.

Székesfehérvár, 15 óra: RE-Kreatív Kuckó a Rác utca 20. szám alatti Mesterségek Házában. Kézműves technikák újragondolva. Családi öröknaptár készítése Tóth Eszter irányításával. A programra a nagyobb, főként általános iskolás gyerekeket és szüleiket várják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, az előzetes bejelentkezéseket a 06-20-269-0096-os telefonszámon fogadják.

Székesfehérvár, 17 órától: Az Alba Regia Táncegyesület új évi táncháza a malom utcai Táncházban. 17 óra: Kézműves-foglalkozás. Új évi szerencsehozó képeslap készítése Pintérné Markovich Marcella

irányításával. 18 óra: „Új esztendő, vígságszerző”. Népi gyermekjátszó Kneifelné Laczkó Kriszta vezetésével. 19.30 óra: Veszprém megye táncélete az 1950–1960-as években. Vastag Richárd, a Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes vezetőjének előadása. Táncosok: Cziráki Ilma és Fekete Róbert (Fülöp Ferenc-díjas táncosok), Nagy Marianna és Bácsi Gabriella, Hegyessy Balázs és Nagy Kinga. 21 óra: Táncházi mulatság. Muzsikál a Galiba zenekar.

Székesfehérvár, 19 óra: Ma nincs Hamlet – egy darabka színház. A Szabad Színház legújabb műhelymunkája az Igézőben.

Vasárnap (január 12.)

Pusztaszabolcs, 15.30 óra: A világháborúk áldozataira emlékeznek. Koszorúzás az első világháborús szobornál. Beszédet mond Egyed Péter alpolgármester. 16 óra: A Pergőtűz című dokumentumfilm vetítése a polgármesteri hivatalban (a filmet rendezte: Sára Sándor).

Székesfehérvár, 11 óra: Kaktuszka kalandjai. A Meseerdő Bábszínház bábelőadása az Igézőben.

Hétfő (január 13.)

Székesfehérvár, 17 óra: Hóman Bálint és népbírósági pere, könyvbemutató a városháza dísztermében. A beszélgetés moderátora Csurgai Horváth József, a Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója. Beszélgetőpartnerek: Cser-Palkovics András polgármester, L. Simon László országgyűlési képviselő, Ujváry Gábor, a könyv szerkesztője, Varga István ügyvéd és Susa Éva antropológus szakértő, igazságügyi főtanácsos.

Székesfehérvár, 17 óra: Jób lázadása. A teljeskörűen restaurált magyar filmdráma vetítése a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Az 1983-ban, Zenthe Ferenc főszereplésével bemutatott alkotás számos hazai és nemzetközi filmes díjat nyert. Egyebek között jelöltje volt az 1984-es Oscar-díjnak a legjobb külföldi film kategóriában, San Remóban nagydíjjal jutalmazták, Cannes-ban pedig elnyerte az ökumenikus zsűri díját. Az est vendége lesz a színészóriás fia, ifj. Zenthe Ferenc.

Székesfehérvár, 18 óra:

Mezey Katalin Régi napok rendje című novelláskötetét a Királykút Emlékházban mutatják be. A szerzővel Bakonyi István irodalomtörténész beszélget.

Moziműsor

Péntek (január 10.)

Székesfehérvár, Cinema City: Árok: 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30. Az átok háza: 18.00, 20.15, 22.15. Az elfeledett karácsony: 14.10. Botrány: 13.00, 15.20, 17.40, 20.00, 22.20. Jégvarázs 2: 13.00, 16.30. Jexi – Túl okos telefon: 14.40, 18.40, 20.30, 22.20. Jumanji – A következő szint 3D: 14.30, 19.30. Jumanji – A következő szint: 15.50, 17.00, 18.20, 20.50. Kémesítve: 13.40, 15.50, 18.00. NászszezON: 16.00, 21.50. Seveled: 15.10, 19.45. Star Wars: Skywalker kora 3D: 14.30, 17.20, 20.00. Star Wars: Skywalker kora: 13.20, 16.10, 19.00, 21.50. Tőrbe ejtve: 13.20, 17.10, 20.10, 22.00. Székesfehérvár, Barátság Mozi: Macskák: 17.30. Lola és a fiúk: 20.00. Dunaújváros, Dózsa Mozicentrum: Nincs vetítés.