Gyermeknap

Szombat (május 28.)

Csór, 10 órától: Gyermeknap a művelődési házban. Alkotóház. Ugrálóvár, lovaglás. Közlekedési játékok. Arcfestés, hajfonás. A Csóri Alkotó Közösség kézműves piaca, zsákbamacska. 11 óra: Rendőrségi bemutató. 12 óra: Utcák-terek focibajnokság. 13 óra: Ebéd. 15 óra: Vásári mesék (a Hímzett Igricek előadása). 16 óra: Májusfa-kitáncolás. 16.30 óra: A focibajnokság eredményhirdetése és díjkiosztója.

Polgárdi, 13.45–19 óra: Gyermeknap a Batthyány ligetben. 13.45 óra: Lúdas Matyi (mesejáték, a Hahota Színház előadása). 15 óra: Papírszínház Kassai Anitával. Kék és sárga, A tavaszi nyúl (interaktív meseelőadás). 16 óra: Zengő bölcsőtől a nagyzenekarig (interaktív hangszeres előadás két részben). 17 óra: A madarak és fák napi rajzverseny eredményhirdetése. 17.10 óra: Cirkuszi mulatság (a Babos Bábos Társulat műsora). 18 óra: Edu-show (bűvészműsor kicsiknek és nagyoknak). Egyéb programok: babajátszótér, kézműveskedés, arcfestés, csillámtetoválás, öko kreatív- és játszósarok, lánchinta, körhinta, UFO, légvár.

Sárszentmihály, 10–16 óra: Gyermeknap a sportpályán. Légvár, körhinta. Pónilovaglás. Hüllő- és ásványkiállítás. Habparti. Népi játszótér. Gyermek focimérkőzések. Mozgó lelki- és egészségvédelmi központ. Kézműves foglalkozás. Szabadtéri játékok. Arcfestés. Lángos, palacsinta, rózsafánk. A habparti 11 órakor kezdődik!

Szabadbattyán, 13 órától: Gyermeknap a Csíkvár téri parkban. 13 óra: Aszfaltrajzverseny. 14 óra: Battyáni hétpróba (ügyességi verseny). 15 óra: Rendőrségi kutyabemutató. 15.30 óra: Íjász bemutató. 16 óra: Battyáni gyémántok (Ki mit tud?). 17 óra: Barangolás a mesék világában (interaktív zenés műsor). 18 óra: Eredményhirdetés, tombolasorsolás. Ingyenes kiegészítő programok 12 órától: Légvár. Nerf-pálya. Arcfestés, csillámtetoválás. Kézműveskedés. Hajfonás. Nomád jurta sátor. Íjászkodás. Elektromos kisautók.

Székesfehérvár, 10–16 óra: Gyermeknap a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezésében a Kézművesek Házában. A gyerekeket és szüleiket számos kézműves programmal várják. „Ha kézművesség, akkor Rác utca! Ha Rác utca, akkor kézművesség!”

Vasárnap (május 29.)

Bicske, 10 óra: Gyermeknap. A Buborék együttes interaktív koncertje a Petőfi Művelődési Központban. A koncert után aszfaltrajzolás, buborékfújás, lufihajtogatás.

Enying, 9–12 óra: Nyárnyitogató gyermeknapi gyermekparti a Zöld város tavánál. Ugrálóvár. Vízibicikli. Arcfestés, csillámfestés. Kézműveskedés. Szabaduló játék.

Gárdony, 10–16.45 óra: Gyermeknap a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ szervezésében. Helyszínek: Gárdonyi Géza Emlékház, Gárdonyi Rönkvár, Velencei-tavi Galéria. Rendhagyó tárlatvezetések. Talizmán-készítés. Diafilm-mozi. Várvédő csata. Amulett-készítés. Vitézi próba. Mesemondás. Bábszínház.

Mór, 10–18 óra: Gyermeknap a Szent István parkban. 10–12 és 14–17 óra: Arcfestés és csillámtetoválás. 10–17 óra: Levendula játszóház és alkotóműhely (várjátszó). Ugrálóvár, körhinta. Exatlon pálya. 17 óra: A Csurgó zenekar gyermekkoncertje. 10–17 óra: Kiállítások a Lamberg-kastélyban (Díszmadár-kiállítás. Játékkatona-kiállítás Kiricsi József gyűjteményéből. Az én Petőfi-versem képekben rajzkiállítás).

Székesfehérvár, 9–13 óra: Gyermeknap a Lehetőségek Házában (Nyárfa utca 14.). Kreatív sarok. Ugrálóvár. Rajzverseny.

Újbarok, 14–18 óra: Gyermeknap a Fő utca – Barok köz kereszteződésénél. Arcfestés, henna. Óriáscsúszda, ugrálóvár. Jó idő esetén 16 órától habparti a Bicskei Tűzoltóság közreműködésével (váltóruha ajánlott).



Nyitott tűzoltólaktanyák

Vasárnap (május 29.)

Fejér megye, 10–16 óra: A gyermeknapon megnyílnak a katasztrófavédelem tűzoltóságai. Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (Tűzoltó utca 1.). Pusztaszabolcsi Katasztrófavédelmi Őrs (Velencei utca 65.). Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (Tury Miklós utca 12.). Székesfehérváron az építési munkák miatt nem a tűzoltóságon, hanem a Palotai úti murvás parkolóban várják az érdeklődőket. Nyitott szertárkapuk: Bicske (Kossuth u. 46.). Csákvár (Kossuth u. 60.). Csókakő (Vár u. 2.). Mór (Zrínyi u. 36.). Polgárdi (Kossuth u. 167/A). Vál (Vajda János u. 12.). Vértesboglár (Petőfi u. 43.).



Hetedhét játékfesztivál

Szombat (május 28.)

Székesfehérvár, 9.30 óra: A gyermeknapi hétvégén hatalmas játszótérré, igazi mesebirodalommá változik a megyeszékhely belvárosa. 9.30 óra: Szárnyas Sárkányok (gólyalábas felvonulás). 10 óra: Megnyitó. 10.10 óra. A halhatatlanság országa (Fabók Mancsi Bábszínháza). 11 óra: „Egy utca só” (a Tűzmadarak cirkusz csoport előadása). 13.30 óra: A sárkány és az ördög (a Kámfor Zenés Bábszínház előadása). 15 óra: Az otthon dallama – mesébe szőtt zenei utazás az Alba Regia Szimfonikus Zenekar művészeivel. 16.45 óra: Az Aranybullácska kreatív pályázat eredményhirdetése. 17 óra: Tücsöklakodalom – Szarka Gyula (Ghymes) és zenekara koncertje.

Utcai játékelemek (mindkét napon): Artistkids (művészeti foglalkozás gyerekeknek). Batyu Színház (csak vasárnap). Egy húron pendül a család (a Tálos Edit Alapítvány hangszersimogatója). Gördülő energia – rendhagyó fizikaóra 15.30-tól a Hiemer-ház foglalkoztatójában (bejárat a Jókai utca felől). Heper mesejátéktér (Óperenciás-tenger, Tündérkert, Sárkányvár). Kádár Ferkó Fotószínháza. Levendula (kézműves foglalkozások). Magyar Hagyományőrző Faművesek (alkotótevékenység, mesterségek parkja és szerszámkiállítás). Mimuido, a mindenrekellő (improvizatív pantomim-performansz Szarka Fedor Guidóval). Molyolda (régmúlt játékaink). Paprika Jancsi Csúzlizdája. Tintaló Társulás – Tintaló Cirkusz. Tudor (táblajátékok mindenkinek). Vitéz László bábjáték-automata (csak vasárnap). Zuggo Ládavasút és más játékok.

Mindkét napon 10–18 óra között: Hétpróba a belvárosban és a Hetedhét Játékmúzeumban. Hozd el a kedvenc játékodat! Hétbolha játékcserebere. Kapcsolódó program: Mesés kertek a Zichy ligetben.

Vasárnap (május 29.)

Székesfehérvár, 10 óra: Grim(m)aszok (a Figurina Animációs Műhely előadása). 11.15 óra: Gólyalábas móka Langaléta módra (Langaléta Garabonciások). 13 óra: Mazsola (a Csodamalom Bábszínház előadása). 15 óra: Brumi Bandi Band (családi koncert). 16.45 óra: A mi játékfesztiválunk pályázat eredményhirdetése. 17 óra: Kolompos együttes (családi koncert).



Sárbogárdi napok

Szombat (május 28.)

Sárbogárd, 9 órától: Sárbogárdi napok az Ifjúsági parkban. Főzőverseny (sertéslapockából készült ételek versenye). A Band of Streets fúvószenekar a csapatok és a vendégek között sétálva szórakoztatja a közönséget. 11 óra: Kató néni konyhája – humoros főzőshow Ihos József humoristával, ételkóstoltatással. A főzőverseny zsűrizése, eredményhirdetés. 15.30 óra: Táncosok a színpadon. 17 óra: Sárréti Csókavirág Néptánc Egyesület. 17.30 óra: Band of Streets (retró diszkó fúvósokkal). 19 óra: Crazy Little Queen – Queen Emlékzenekar. 21 óra: Charlie Band. 22.30 óra: Star Voice Band.

Vasárnap (május 29.)

Sárbogárd, 9.30 órától: Sárbogárdi napok az Ifjúsági parkban. Gyermeknapi programok: Kézművesek. Ugrálóvár. Népi fajátékok. Motorosok érkezése, gyermekmotoroztatás. Marvel-show. A Kicsi Gesztenye Klub előadása. Modellezők bemutatója. A tűzoltóság és a rendőrség bemutatója. 13 óra: Dirty Stunt Team (street fighter show). 14 óra: Motoros felvonulás a városban. 15 óra: Ctrl5 együttes. 17 óra: USNK együttes. 18 óra: Korda György és Balázs Klári. 18.45 óra: Sárbogárdi Fúvószenekar. 20.30 óra: Kowalsky meg a Vega. 22 óra: Tűzijáték.





Kiállítás

Péntek (május 27.)

Mór, 16.30 óra: Az én Petőfim képekben című rajzkiállítás megnyitója a Lamberg-kastélyban. Köszöntőt mond Fenyves Péter polgármester. Megtekinthető június 12-éig.

Mór, 17 óra: Játékkatonák – Kiricsi József magángyűjtő kiállítása a Lamberg-kastélyban. Köszöntőt mond Arany Tamás önkormányzati képviselő, bizottsági elnök. A kiállítást megnyitja Kiricsi József. Megtekinthető június 12-éig.

Szabadbattyán, 17 óra: Igaz Gyöngyi örömfestő kiállítása a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárban. Megtekinthető június 10-éig.

Székesfehérvár, 15 óra: Gyermekrajz-kiállítás az Igazgyöngy Alapítvány diákjainak képeiből az Európa Klubban (Fő utca 3., Márvány udvar). Megnyitja Léczfalvy Lilla kortárs művészeti menedzser és Marosváry Dorottya kommunikációs munkatárs. Közreműködik Bakay Richárd. Nyitva: keddtől péntekig 10 és 14 óra, szombaton, vasárnap és pünkösdhétfőn 10 és 18 óra között.

Kápolnásnyék: Világból világba. Péreli Zsuzsa, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Munkácsy-díjas képzőművész, kárpitművész kis-életmű kiállítása a Halász-kastélyban. Megtekinthető július végéig a kastély nyitvatartási idejében.

Szabadbattyán: Soproni Kiss Sándor festőművész, művésztanár kiállítása a Batthyány Lajos Általános Iskola galériájában. Megtekinthető június közepéig (Iskolagaléria, 21. évad).

Székesfehérvár: Madarak ezer arca. Képeslap-kiállítás a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában. Sárosi István gyűjtő tárlata május 31-éig látható.

Székesfehérvár: Fénnyel rajzolt üzenetek. Bónai Zsuzsi mandalafestő kiállítása a Fehérvári Civil Központban látható május végéig.

Székesfehérvár: Aranybullácska. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ által meghirdetett kreatív pályázatra beérkezett alkotásokból június elsejéig látható kiállítás az intézmény Fürdő sori épületének aulájában.

Székesfehérvár: Királyok és szentek – Az Árpádok kora. Kiállítás a Szent István Király Múzeum felújított Fő utcai épületében. A kiállítás június 15-éig, naponta 8 és 20 óra között látogatható.

Székesfehérvár: Fény és Árnyék – csoportos tárlat a Pelikán Galériában a Székesfehérvári Művészek Társasága és a Szent István Király Múzeum közös szervezésében. Megtekinthető június 17-éig, keddtől péntekig 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár: Szirmok és szárnyak. A Székesfehérvári Fotóklub kiállítása június 17-éig látható az Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasótermében (Köfém lakótelep 1.).

Székesfehérvár: Slow fashion 4.0 – Szerencsés Gabó divattervező kiállítása június 18-áig látható a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban (Fürdő sor 3.).

Székesfehérvár: Ásványok, bányavirágok, bányák. A Székesfehérvári Ásványbarátok Köre kiállítása június 18-áig látható a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban.

Székesfehérvár: Volt egyszer egy településfényképezés (Fejér megye 1984–1985-ben). Időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárában. Megtekinthető szeptember 17-éig.

Székesfehérvár: Kolonics Gábor-emlékkiállítás a Köfém Művelődési Házban. Dugattyú-emberek használt autó-motor alkatrészekből. A kiállítás megtekinthető visszavonásig hétfőtől péntekig 9 és 18 óra között, előre egyeztetett időpontban szombatonként is.





Rendezvény

Péntek (május 27.)

Csákvár, 16 óra: Beszélgessünk! Helyszín: Vértes Múzeum, Tűztorony. A vendég: Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke. A téma: Mesélő megyék (könyvbemutató). Magyar zarándokút (Honnan hová? – élménybeszámoló). Házigazda: Mészárosné Ágoston Ildikó és Tóth Árpádné (Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület).

Dinnyés, 18–21 óra: Medleys Zenei Klub a Dinnyési Hagyományőrző Központban.

Gárdony, 18 óra: Vadak, halak, erdők, vizek – avagy természetszeretet a kézírásban. Papp Zsuzsanna grafológus előadása a Nemzedékek Házában. Közreműködik: Süle Gabriella.

Székesfehérvár, 17.30 óra: Zumba fitnesz, Zsuzsival a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

Szombat (május 28.)

Csákberény, 9 órától: Vadvirágos Vértes. 9.15 óra: Az Országos Magyar Vadászkamara Fejér megyei területi szervezete a madarak és fák napja alkalmából megrendezett rajzpályázatának eredményhirdetése, valamint kiállítás a pályaművekből (Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeum). 9.40 óra: Tárlatvezetés a múzeumban. 10.15 óra: Vezetett gyógynövény-ismereti túra. 10.15 óra: Kincskereső túra kicsiknek és nagyoknak. Napközben kézműves asztal és játékok.

Csákberény, 8 órától: XII. Csákberényi Betyárnap a művelődési háznál. Csikósok, lovasok, hagyományőrzők baráti találkozója. Főzőverseny. 14 óra: Csikósverseny. Koncertek 17 órától: Tarnai Kiss László; Márió, a harmonikás.

Jenő, 10–16 óra: Családi váltó-verseny (futás és biciklizés). A nevezési bevétellel a Jenői Foci Kidet támogatják. Gyülekező a művelődési háznál.

Mór, 17 óra: Nyugdíjas majális az Erzsébet téri Művelődési Házban. Gerendás Péter Máté Péter-estje.

Polgárdi, 8 órától: Gulyásfőzőverseny a Batthyány ligetben. Egyesületek, baráti társaságok és utcaközösségek főzőversenye.

Székesfehérvár, 9.30 órától: Szabad-idő-töltő. Családi program mindenkinek. Helyszín: Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar. 9.30–13 óra: Kézműves foglalkozások az újrahasznosítás jegyében. Ugrálóvár, csúszdás légvár, sporteszközök, ügyességi játékok. Gyermeksarok a legkisebbeknek. 11 óra: Az állatok nyelvén tudó juhász – a Mesekocsi Színház előadása a szabadtéri színpadon.

Székesfehérvár, 10–12 óra: Készítsünk papír ajándéktasakot! Kézműves foglalkozás gyerekeknek a Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtárában.

Székesfehérvár, 10–17 óra: Esély! Egy nap az életért. Helyszín: Prohászka-plébánia. Tanúságtételek. Közbenjáró ima. Kapcsolódás. Dicsőítő zene. (Ökomenikus Életvédők Közössége.)

Székesfehérvár, 11 óra: Építők napja. Építők – portrékiállítás a Székesfehérvári SzC Vörösmarty Technikum és Szakképző Iskolában (Balatoni út 143.). A kiállítást megnyitja Sipos András, a Tarsoly Ifjúságért Egyesület elnöke, köszöntőt mond Kiss Lajos, az ARÉV Baráti Kör elnöke.

Székesfehérvár, 19 óra: 5. Jótékonysági Székesfehérvári Székely Bál. A Kárpát-medencei magyarság ünnepe. Helyszín: Mol Aréna Sóstó Rendezvényközpont. Báli zenekar: Asterix Live Music Band. Fellépők: László Attila (Kézdivásárhely, Erdély); Borzsavári Népi Együttes (Kárpátalja); a Szentegyházi Gyermekfilharmónia egykori tagjai (Erdély); Vadvirág Hagyományápoló Kör, Csillagvirág Néptáncegyüttes (Délvidék).

Úrhida, 21 óra: Májusfa kitáncoló és 1. Jótékonysági Polgárőr Bál a közösségi házban. A bál teljes bevétele az Úrhidai Polgárőrség fenntartási költségeit szolgálja.

Vasárnap (május 29.)

Agárd, 11 óra: Kocsis Rozi: Farkasbarkas és rókakoma – az Aranyszamár Bábszínház előadása a Gárdonyi Géza Emlékház melletti ligetben.

Lovasberény, 9.15–13 óra: Vadvirágok nyomában – gyógynövénygyűjtő túra Lencsés Rita gyógynövényszakértő vezetésével. (A tervezhetőség érdekében előzetes bejelentkezés szükséges: [email protected], 06-70-338-6173, [email protected], 06-30-296-6480.)

Csákvár, 16 óra: Hősök napja – megemlékezés és koszorúzás a Huszár-emlékműnél.

Hétfő (május 30.)

Enying, 10 óra: Hősök napja. Megemlékezés a művelődési ház előtti Vitéz Szentgyörgyi Dezső téren. Az ünnepségen felavatják Turi Török Tibor szobrászművész vitéz Szentgyörgyi Dezsőről készült domborművét. Beszédet mond Viplak Tibor polgármester és B. Stenge Csaba történész.



Koncert

Péntek (május 27.)

Székesfehérvár, 18 óra: A IX. David Popper Nemzetközi Csellóverseny díjazottjainak koncertje a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Az est háziasszonya: Szili Gabriella. Fóris Abigél (cselló). Rinkó Krisztián (cselló). Jeon Jin Seok (cselló). Shimizu Yosuke (cselló). Zongorán közreműködik: Vajda Zsuzsanna és Homor Zsuzsanna.

Székesfehérvár, 18 óra: Jazzpéntek. A Kiss Attila Band koncertje a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban (Fürdő sor 3.).

Szombat (május 28.)

Polgárdi, 19 óra: Mauricio Vicencio: Misa Andina – Andok mise. A Los Gringos együttes hangversenye a Szent István Király katolikus templomban. Vezényel: Gabrieli-Kiss József. Közreműködik a Clara Voce Vegyes Kar.

Székesfehérvár, 19 óra: A Vox Mirabilis Kamarakórus ajándék koncertje a Krisztus Király-templomban (Zsolt utca 30.) meglepetés vendégekkel. Vezényel: Zemlényi Katica.

Vasárnap (május 29.)

Székesfehérvár, 16 óra: Világosságom az Úr – Dávid vallomásai. Az Új Advent Kórustársaság koncertje a Budai úti református templomban (Budai út 113.). Vezényel: Juhász Zsuzsa. A jótékonysági koncerten összegyűlt perselypénzt az ukrajnai menekültek támogatására fordítják.