Folytatódik a Halász-kastély gyerekeknek szóló Fülemüle koncertsorozata április 23-án 15 órakor: a legkülönbözőbb hangszereket próbálhatják ki a gyerekek szakavatott segítséggel. A délután házigazdája ezúttal is Bartek Zsolt klarinétművész lesz. A most szombati alkalmon a hangszercsaládokat mutatják be a gyerekeknek.