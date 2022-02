Nagy Rezső főiskolai docens, Székesfehérvár oktatásáért díjjal kitüntetett csillagász a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Fürdő sor 3. alatt található épületében A távcső évszázadai Fejér megyéből nézve címmel tart előadást február 22-én, kedden 18 órától. Az előadás a szervezők beharangozója szerint egy részrehajló csillagászattörténet lesz. A magyar csillagászat azon alakjai, eseményei és helyszínei kapnak hangsúlyt, melyeknek Fejér megyei vonatkozásaik is vannak, a jelentőségük viszont az országhatárokon is túlmutat. Meglepően sok ilyen témát lehet összegyűjteni, ezek közül néhányat a nagyközönség is ismer. Az előadás az interneten is nyomon követhető lesz, a www.galileowebcast.hu oldalon. Az élő közvetítés ideje alatt kérdéseket a közvetítés Facebook-csatornáján lehet feltenni.

Fontos, hogy az előadás személyesen csak a jelenleg érvényben lévő járványügyi szabályok betartásával látogatható.