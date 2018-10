Ablakszigetelés vagy átépítés – mikor melyiket?

Ha a fűtés ellenére hideget érzékelünk, ha besüvít a huzat a réseken, akkor eljött az ideje a nyílászárók megújításának. Hogy az egészet kicseréltetjük, vagy csak szigeteléssel, javítással oldjuk meg a problémát, elsősorban anyagi kérdés.

Nem éri meg csak az ár alapján dönteni

Érdemes az ajtók, ablakok, erkélyajtók állapotára még a fűtési szezon októberi beindulása előtt gondolni. Épp ezért a nyílászáró pályázatok keresésének, és az ezzel a felújítás típussal kapcsolatos személyi kölcsönök felvételének klasszikus időszaka a nyár vége, ősz első fele. Ne várjuk meg, amíg a fűtésszámla megérkezése ad kegyelemdöfést ablakainknak, foglalkozzunk hamarabb az átalakítással!

Jó megoldás bankkölcsönnel megtámogatnunk a projektet, mert ha ezen a területen invesztálunk az otthonunkba, az sokszorosan megtérül.

Ha egy kis többletköltséggel jó minőségű anyagokat, illetve megfelelő kivitelezőt választunk, azt nem fogjuk megbánni, mert hő- és hangszigetelés terén sokat nyerünk.

Akár négy fokkal is nőhet a belső hőmérséklet

A csere helyett választhatjuk a kevesebb költséggel járó szigetelést, javítást is. Hogy melyik megoldás az optimális, azt egy szakember tudja megmondani.

Amennyiben műemlék az épület, amelyben lakunk, akkor kizárólag az utólagos reparálás oldhatja meg a problémát.

Vannak gyorsan megoldható esetek. Az alapfokú nyílászáró szigetelés házilag is kivetelezhető ablaktömítő szalagokkal, amennyiben csak apró gondunk van.

Az ablakszigetelő fólia – amit szintén feltehetünk magunk – az üvegfelületen hat. Ha megereszkedtek az ajtók, ablakok, azért nem zárnak jól, abban az esetben egy asztalos könnyedén helyreigazítja a szárnyakat.

A szakember által végzett szigetelések közül most a legkedveltebb a svéd bemarásos módszer, amely annyira hatékony, hogy akár 4 fokkal is emeli a belső tér hőmérsékletét, és 20 százalékkal hatékonyabbá teszi a hő-, por-, zajszigetelést. Lehetséges még az üvegek

cseréje is hőszigetelő üvegre.

A profik garanciálisan dolgoznak

Ám lehet, hogy a teljes csere mellett döntünk. Hogy melyek a legjobb nyílászárók a számunkra? Ugyanannyira ajánlható a műanyag, a fa és az alumínium (ez utóbbi magán ingatlanokba ritkán kerül beépítésre), a lényeg a jó minőség. Nagyon fontos, hogy megfelelő szakember mellett döntsünk. Egy kitűnő ajtó, ablak rossz beépítéssel lényegében elveszíti az értékét.

Hogy találjuk meg a hozzáértő és megbízható mestert? Nagyon fontos, hogy előzetes árajánlatot kérjünk és kapjunk, méghozzá nem ránézésre. Az a jó szakember, aki az első belépéskor előveszi a mérőszalagot, és leveszi a pontos méreteket.

Ha a márkakereskedés munkatársai teszik be a nyílászárókat, biztosak lehetünk benne, hogy adott esetben élhetünk a garanciával.