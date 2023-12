Az adidas tényleg megunhatatlan? A mellékelt ábra szerint nagyon is! Az adidas férfi cipő legalábbis a topon szerepel újra, és újra, és újra. Elnézve a paramétereit, ez nem akkora csoda. Eleve ott van az a dizájn, ami a márka sajátja, és amitől a termékei ezer közül is kiszúrhatóak. Ha ezt valaki szereti, akkor nyilván ragaszkodik hozzá, és ennyi, innentől más csak nehezen léphet a képbe. Ugyanakkor nem érdemes arról sem megfeledkezni, hogy a gyártó még az úgynevezett legegyszerűbb modelljeit is úgy tervezte, hogy azok a sportolás alapvető igényeinek egy az egyben megfeleljenek. Nem speciális lábbelikről beszélünk, tehát ha konkrét sportról van szó, különösen profi szinten, akkor evidens, hogy azok a modellek az ideálisak, amik specifikusan az adott terület diktálta elvárásokhoz idomítottak. De nagy általánosságban a sima edzések, vagy kint, a szabadban végzett mozgások hűséges cipőtársaivá válhatnak a brand felhozatalának alapdarabjai.

Forrás: answear.hu

Hozzátartozik a teljes igazsághoz, hogy az a típusú sportosság, amit a gyártó képvisel a termékeiben, a mindennapok forgatagában is ki- és megélhető. A laza stílus régóta arat, mint viselet, aminek ténylegesen szerves részévé válhat mindaz, amit a márka nyújtani képes. És akkor arról még nem is tettünk említést, hogy a kényelmes közeg mennyire tápláló a lábaknak, és hogy ez a típusú nap, mint nap megtapasztalható komfort mennyire sokat ér, valójában megfizethetetlen.

Ki kezdte el a dizájnt a sportossággal házasítani?

Azért ez egy eléggé vitanyitó kérdés, de akad egy olyan válasz, amibe képtelenség belekötni. Pontosabban akibe. Az Under Armour ugyanis kétségtelenül az élen jár ebben a tekintetben. A legendák nem kertelnek akkor, amikor a márka megszületéséről mesélnek. A históriás kötetek tanúsága szerint a brand megalapítását egyetlen vacak minőségű póló inspirálta, ami edzés során bemutatta az összes alkalmatlanságról árulkodó tulajdonságot. Légáteresztés nulla, tapadós, szinte műszálas anyag pipa, mindehhez olyan kivitel, ami szinte szivacsként magába szívta az izzadságot, ezzel hordhatatlanná varázsolva a textilt.

Forrás: answear.hu

Hiába, a negatív tapasztalatok sokszor forradalmi újításokhoz vezetnek, ahogy erről a fenti történet is árulkodik. A márka azonban nem állt meg ott, hogy funkcionalitás terén a maximumot nyújtsa, ennél is tovább ment, és olyan kollekciókat dobott piacra, amik nem elég, hogy praktikum terén az élen teljesítettek, de még jól is néztek ki. Hogy milyen volt a fogadtatás? Elsöprő! Az eredendően sportolóknak kifejlesztett termékekre mindenki lecsapott, innentől vált a szó nem pejoratív értelmében köznapi viseletté. S nagyjából ekkortól datálható az az asszociáció, hogy ha Under Armour, akkor stílusos funkcionalitás, ami akár a hétköznapokban is megtestesíthető egy ütős kollekció közbenjárásával – mondjuk az ősszel harmonizáló jellemvonásokkal.