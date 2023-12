A szöveg a Haleon együttműködésével készült.

Mik az arcüreggyulladás tünetei?

A tünetek felismerése fontos, viszont nem egyszerű feladat. Sűrűn megjelenő tünet például az orrdugulás, hiszen az arcüregben a nyálkahártya gyullad be, duzzad meg, ez pedig az orrváladék termelődésével jár. Igen ám, csak éppen ez ugyanúgy jellemző a náthára és az influenzára is, csakúgy, mint a láz és a fejfájás, azaz így még nem jutottunk közelebb az arcüreggyulladás felismeréséhez. Ha durvul a helyzet, azaz vastag, sárgás vagy zöldes váladék érkezik az orrüregekből és a torok felől, az már gyanúsabb, hiszen egy átlagos megfázásnál ilyenre nem kell számítani. Az arcfájdalom szintén sűrű tünet arcüreggyulladás esetén: ilyenkor nyomó, fájó vagy lüktető fájdalom jelentkezik, ami bár kibírható, mégis borzasztóan zavaró, rányomja a bélyegét az egész napunkra. Ha pedig vagyunk olyan bátrak, hogy a tünetek tapasztalása esetén megkopogtatjuk az érintett, érzékeny területet az ujjainkkal, majd ennek hatására erőteljes fájdalom jelentkezik, szinte biztosak lehetünk az arcüreggyulladásban. Ha nem szeretnék magunkat vizsgálgatni, menjünk el a háziorvoshoz, aki szakértőként azonnal megmondja majd, mi a probléma a produkált tünetek mögött.

Hogyan kezelhető az arcüreggyulladás?

Az arcüreggyulladás gyógyszer segítségével jól kezelhető betegség, ezek között lehetnek antibiotikumok, fájdalomcsillapítók és lázcsillapítók is. Attól függ, mennyire súlyos a helyzet, illetve milyen tünetek

jelentkeztek. Ezek vényköteles gyógyszerek, orvos írhatja fel őket – ha komolyabbnak érezzük a bajt, forduljunk szakemberhez. Drasztikusabb módszer, de szerencsére ritkán van rá szükség, hogy sebészi beavatkozással szüntessék meg a krónikus problémát. Ezt csakis súlyos, rendszeresen visszatérő gyulladás esetén ajánlja fel az orvos, a beavatkozás lényege pedig az arcüreg megnyitása, illetve a gyulladást okozó gennyes váladék eltávolítása. Ha csak tudjuk, próbáljuk ezt megelőzni!

Amit otthon is megtehetünk ezért, az a pihenés, a folyadékpótlás, a meleg borogatás, illetve az orrspray használata. Ami a pihenést illeti, csakúgy, mint minden betegségnél, az arcüreg gyulladásánál is segítenünk kell a szervezetünket azzal, hogy nem terheljük le. Ne most csináljuk meg az éves nagytakarítást, ne betegen akarjunk rekordot dönteni az edzésben. Sokkal inkább feküdjünk, tartsunk filmes maratonit, illetve aludjunk minél nagyobbakat. Annál jobban nem regenerálódhat a test, mint amikor álomra szenderül. Ezen kívül igyunk minél több folyadékot, vizet, teát, meleg levest, hogy hidratáljuk a szervezetünket, és megelőzzük a nyálkahártya kiszáradását. A meleg borogatások is hasonló célt szolgálnak, emellett pedig a hőkezeléssel, azaz a minél melegebb, de nem égető ruhanemű arcunkra helyezésével az arcüregek nyomását is enyhíthetjük. Az orrspray is hasznos segítség, kúraszerűen alkalmazva megkönnyebbülést hozhat a nehéz napok során.

A legjobb, amit tehetünk, a megelőzés!

Igen, ez így igaz. Nem kell a gyógyulásra koncentrálni, ha el sem kapjuk a betegséget, vagy éppen nem hagyjuk az arcüreggyulladásig súlyosbodni. Mert van, aki kis problémával indul, például egy megfázással, amivel nem foglalkozik, elhanyagolja a teljes gyógyulást, így a baj eszkalálódik, a gyulladás áthúzódik az egész arcüregre. Ezt érdemes elkerülni, illetve mindent megtenni az egészséges életvitel kialakításáért. Apróságokról van szó: a személyes higiénia, azaz a kézmosás, valamint az orr tisztítása már hatalmas lépés, de ide sorolható a dohányzás elhagyása is, hiszen tudjuk, hogy a cigarettázás hajlamossá tehet az arcüreggyulladásra, illetve súlyosbíthatja annak tüneteit. Ha pedig még biztosabbra akarunk menni, vegyük fel az influenza elleni védőoltást, így egy kiinduló betegséget máris kizárhatunk majd.

