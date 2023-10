Egy kicsi asztalka, semmi több?

Dehogy! A dohányzóasztal előnyeivel azoknak is megéri élni, akik elsőre nem is gondolnának erre. Többféle típusa is elérhető. A masszív, tömör fából készült verzió stramm, strapabíró, gyakorlatilag minden fizikai kihívásnak képes ellenállni, még az idő vasfogának is. Az üvegtetővel rendelkező fajta az üveg természeténél fogva törékenyebb ugyan, de mivel nem tükör vékonyságú lapról beszélünk, azért nem kell balesetektől tartani. A görgőkkel ellátott alternatíva legnagyobb pozitívuma, hogy a mozgatása még telepakolt állapotban is könnyű, ami vendéglátásnál például roppantul hasznos tulajdonság.

Ami a formavilágot illeti, a legkedveltebb kétségtelenül a téglalap alak, de az ovális variáns is kellőképpen keresett. Egy biztos. Ez az a bútor, ami a nappaliból tényleg nélkülözhetetlen, ám alapvetően a téli kertben és a hálószobában is jó szolgálatot tehet.

Mi a helyzet a gyerekszobával?

Ha a gyermekek birodalmának berendezése a cél, akkor nem az asztalok az elsődlegesek, hanem a gyerekágyak. Mert a nyugodt éjszakák nem pusztán a gyerkőcöknek fontosak, hanem a család minden egyes tagjának.

Az emeletes fajta testvéreknek kitűnő választás, ráadásul a közbenjárásával a helytakarékosság is megvalósulhat. A felhajtható típus újfent azért annyira rajongott, mert a segítségével még a picike gyerekszobák is hatékonyan rendezhetőek be. A matrac jellemzői külön odafigyelést követelnek a megfelelő alátámasztás garantálásának érdekében, ám az egy tévhit csupán, hogy a gyerekeknek a kemény fekvőfelület az ideális. A kérdés ennél összetettebb, és személyre szabottabb, így az egyéni igények mentén célszerű elindulni.