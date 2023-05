Miért érezzük magunkat kimerültebbnek nyár elején?

A szürke téli és változékony tavaszi időszak után sokan küzdenek kimerültséggel, általános rossz hangulattal, szénanáthával, esetleg betegeskednek is a nyár elején. A hosszabb nappaloknak, illetve a bolygó mozgásának köszönhetően pedig a napsütéses órák száma is megnő, aminek a hatására több melatonin termelődik a szervezetben. Ez az alvási ciklust irányító hormon pedig közvetlen hatással van arra is, hogy mennyit alszunk. Természetes tehát, ha nyáron nagyobb kedvvel lustálkodunk, illetve nehezen válunk meg az ágyunktól reggelente.

A hideg téli hónapok alatt ráadásul szervezetünk tápanyag és vitamin készletei is jelentősen megcsappannak. Mivel kevesebb az idény jellegű gyümölcs, illetve azok vitamintartalma is alacsonyabb lehet, mint a nyáriaknak, még a legnagyobb odafigyelés mellett is kimerülhetnek raktáraink. Nyáron ezért is érdemes különösen figyelmet fordítani a feltöltődésre, hiszen természetes forrásokból is pótolhatjuk a kifogyott tápanyagokat, illetve mentálisan és fizikailag is kipihenhetjük magunkat egy-egy nyaralás során.

Tippek a nyári feltöltődéshez

Kövessünk egy meghatározott napirendet!

A kimerültség és az alvási problémák leküzdésének egyik leghatékonyabb módja egy meghatározott napirend kialakítása. Fontos azonban, hogy ehhez hétvégén, illetve a nyaralás alatt is igyekezzünk ragaszkodni. Persze egy-két ferde éjszaka még nem jelenti a világ végét, ugyanakkor figyeljünk arra, hogy ne az legyen az általános, hogy hétköznap hatkor kelünk, majd hétvégén délig alszunk! Bármilyen vonzónak is tűnhet ugyanis, ezzel teljesen felboríthatjuk szervezetünk bioritmusát és hosszú távon még fáradtabbnak érezhetjük magunkat tőle.

Víz, víz, víz!

Az emberek többsége nem fogyaszt elegendő mennyiségű folyadékot. Ezalatt pedig első sorban a vizet értjük, ami a szervezetünk több mint 60%-át alkotja, a kiszáradás így számos egészségügyi kockázatot hozhat magával a szív- és érrendszeri problémáktól kezdve az idegrendszeri panaszokig.

Érdekesség:

Amikor szomjasnak érezzük magunkat, az valójában annak a jele, hogy a szervezetünk már ki van száradva. Nem érdemes megvárni ezt az állapotot, ha elértük azonban fogyasszunk minél hamarabb valamilyen folyadékot, lehetőség szerint vizet, a cukrozott üdítők és az alkohol ugyanis még tovább növeli a testünk folyadékszükségletét.

Egy felnőtt számára átlagosan napi 2 liter víz fogyasztása ajánlott, ami a nyári hónapokban, edzés, illetve fizikai munka hatására a többszörösére is nőhet. Ma már szerencsére számos applikáció is támogatja az egészségünket, amik játékká formálják a folyadékbevitelt, így ösztönözve használóikat a vízfogyasztásra. Ha nehezen megy a hidratálás, érdemes szétnézni közöttük!

Csak könnyedén!

Legyen ez a mottónk a kánikulára! Nyáron kerüljük a nehéz ételeket, mivel ezek emésztése több energiát igényel a szervezettől és kimerültebbnek érezhetjük magunkat tőlük. De a megerőltető edzésnek sem ilyenkor van itt az ideje. Az UV sugárzás miatt 11-15 óra között egyébként sem érdemes a szabadban tartózkodni, de még a légkondicionált edzőteremben is hamarabb túlmelegedhet a szervezetünk ilyenkor.

A kardió edzéseket érdemes a korai, illetve esti órákra halasztani, amikor még alacsonyabb a hőmérséklet. Napközben pedig csak könnyű fizikai igénybevételt jelentő feladatokat végezzünk, például sétáljunk, vagy jógázzunk. Ha pedig a szabadban kell dolgoznunk, gondoskodjunk a napszúrás elleni védelemről világos színű sapkával és bő folyadékbevitellel!

Ilyenkor is fontosak a vitaminok!

A C- és D-vitamin szedése szinte már kötelezőnek számít a téli hónapokban, de kevesen tudják, hogy nyáron is fontos odafigyelni a megfelelő vitaminbevitelre. Mivel a D-vitamint szervezetünk a napsütés hatására is termeli, a citrusfélék, a paprika és a nyári zöldségek, gyümölcsök többsége pedig kiváló C-vitamin forrás, érdemes nagyobb figyelmet fordítani a többi vitaminra is.

A bőrünk fiatalságának és egészségének megőrzésében például fontos szerepet játszik az E-vitamin, a Q10-koenzim és az omega-3 zsírsav is. Ez utóbbi a gyulladásos és autoimmun betegségek leküzdésében is jó szolgálatot tehet, illetve segít megelőzni a szív- és érrendszeri problémák kialakulását. Ha munkánkból, vagy életmódunkból fakadóan kevés időt töltünk a napon, a D3-vitamint sem szabad elhanyagolnunk.

Nem mindegy, milyen forrásból származó vitamint választunk!

A gyógyszertárakban és drogériákban számos gyártó készítményeivel találkozhatunk. Ha nem a megfelelő kiszerelést, illetve típust választjuk, azonban könnyen előfordulhat, hogy csak fölöslegesen szórjuk a pénzt. Válasszuk például a Puritan’s Pride termékeit, amelyek kizárólag megbízható forrásból származó, magas minőségű alapanyagokból készülnek, ráadásul megfizethető áron. Az egészségünk mellett így a pénztárcánkra is vigyázhatunk.

Érdemes szem előtt tartanunk, hogy az egészségünk megőrzésére áldozni mindig jó befektetés. Néhány apró tipp betartásával pedig ezen a nyáron tehetjük meg az első lépést, hogy valóban feltöltődve, fizikailag és mentálisan kipihenve vágjunk bele az év és életünk hátralévő részébe!