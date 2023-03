A XXI. században sokszor találkozunk váratlan helyzetekkel, a külpolitikai és egészségügyi változások sokszor kiszámíthatatlanná teszik a jövőképet, valamint számos versenytárssal nézhetünk szembe még akkor is, ha kreatívak, képzettek és szakmailag is kompetensek vagyunk. Milyen lépésekkel segíthetjük a folyamatot, hogy a terveink idővel kézzel fogható sikerekké váljanak?

Miben áll egy sikeres vállalkozás?

A sikert nehéz megfogalmazni, nem minden fokozata mérhető számokkal és sokszor befolyásolják tőlünk független tényezők is. Azonban mindenképpen nagy szerepet tölt be megvalósulásában a szorgalom, a munka, a tájékozottság és a megfelelő tervezés – ezek az összetevők semmiképpen nem hagyhatóak ki, ha új vállalkozást építenénk.

Egy sikeres vállalkozás több fontos jegyet is magán visel: amellett, hogy szakmailag színvonalas és hiteles, fontos, hogy biztos lábakon álljon, hiszen ezzel együtt lehet – a megfelelő előkészületeket követően – hosszú távon profitábilis. A lendület és a jó ötlet is rendkívül lényeges elemei a sikernek, azonban a felkészültség, a minden helyzetben előhúzható B-terv, a rugalmasság és az alkalmazkodás képessége a váratlan szituációkhoz legalább ennyire fontos kompetenciái nemcsak egy már jól működő, de egy újonnan született cégnek is.

A legfőbb lépések a siker felé

A forradalmi ötletek, az aprónak tűnő, de a hétköznapokat nagyban megkönnyítő szolgáltatások, termékek sokszor képezik egy tervezett vállalkozás alapját, azonban soha ne felejtsük el: a nagy ötlet remek kiindulópont, de csak az épülő vállalkozás vázát jelenti, nem az alapját. Utóbbi számos más pontból áll össze, amelyek együttes megvalósulásával már valóban el lehet kezdeni az „építkezést”.

Az alapos tervezés

Mielőtt belevágunk egy vállalkozásba, nagyon fontos teljes pontossággal felvázolni a pénzügyi helyzetet és terveket. Írjuk le, milyen tőkével gazdálkodhatunk, milyen várható kiadásaink lesznek, illetve milyen plusz költséggel járó, váratlannak tűnő helyzetekkel kell kalkulálni az első időszakban. Egy cég születésénél mindig legyen tartalék, amelyhez hirtelen felmerülő probléma esetén azonnal fordulhatunk.

Persze nem csupán a kiinduló állapotot kell alaposan átgondolni: mindig fogalmazzuk meg a célokat! Honnan hova szeretnénk eljutni, illetve milyen időhatárokat szabunk meg a különböző fokozatoknak? Pontosan határozzuk meg a termékünk, szolgáltatásunk értékét, a vállalkozásunk felépítését, valamint a marketinggel kapcsolatos lépéseket. Ez az energiahatékonyság szempontjából sem utolsó szempont: ha beindul a vállalkozás, tudunk az egyre sűrűsödő feladatokra fókuszálni, mert az alapvető irányokat már megfogalmaztuk.

Megbízható társak

Egy vállalkozás esetében a szakmaiság nyilvánvalóan rendkívül lényeges, hiszen a hosszú távú minőség és hitelesség alapját képezi. Ha zsebünkben egy jó ötlet, de nem vagyunk teljes mértékig képzett szakemberek az adott témában, vagy épp mi képviseljük a tudást, de az üzleti kérdésekben nem mozgunk otthonosan: válasszunk olyan társat, aki kiegészíti a mi erősségeinket! A sikert nem teszi kevesebbé, ha másokkal is összefogunk, hiszen hosszú távon, ha a vállalkozás befut, mindenképp meg kell tanulnunk a feladatokat delegálni.

Természetesen, bár az üzletben elsőként a szakmai szempontokat hívjuk elő, az emberi oldal a közös munka során nem kevésbé lényeges. Bizonyosodjunk meg arról, hogy amennyiben társakkal működünk együtt, teljes bizalommal tudunk egymás felé fordulni. Érdemes előre közösen kialakítani a protokollt a döntési helyzetekre, így csökkenthetjük az esetleges konfliktusok, félreértések számát.

Versenyképesség és hatékonyság

A pénzügyi terv és az alapvető működés meghatározása mellett fontos felmérni, hogy az adott iparágban, szegmensben, milyen helyzet uralkodik, illetve a vállalkozás adta termék, szolgáltatás milyen versenytársakkal számolhat. Alaposan nézzünk utána a konkurencia termékeinek, és próbáljuk megfogalmazni, mitől lehetünk kiemelkedőbbek, mivel nyújthatunk újabb vagy jobb lehetőségeket: használjuk fel ezeket az információkat mind a kialakítás, mind a marketing terén!

Emellett nemcsak a termékünkben rejlik a hatékonyságunk: a megfelelő munkatársak kiválasztása, a feladatok egyértelmű elosztása, az asszertív kommunikáció, valamint az ideális munkahelyi légkör megteremtése szintén hozzájárulnak a sikerhez. Gondoljuk végig alaposan, mennyiben tudjuk támogatni a rugalmasságot, az esetleges home office napokat, milyen irodai lehetőségeket tudunk biztosítani. Mérjük fel alkalmazottaink igényeit: az energiahatékonyságra, a motivációra, a munkahelyi fejlődésre mind pozitívan hat, ha egy bizonyos határig őket is bevonjuk a cégen belüli környezet, rendszer alakításába.

Adjunk teret saját fejlődésünknek!

A sikerhez vezető út rengeteg munkával, energiával, izgalommal telik, éppen ezért adjuk meg magunknak az örömöt is, amikor látjuk, ahogy a munkánk gyümölcse beérik. Azonban ne dőljünk hátra: igyekezzünk mi magunk is fejlődni, akár új ismeretekkel bővíteni szakmai tudásunkat vagy vezetői kompetenciánkat. Sokat fejlődhetünk, ha folyamatosan monitorozzuk cégünk működését, és meghatározzuk az esetleges fejlődési pontokat. Az előregondolkodás nem plusz munka, hanem éppen az energiahatékonyság szolgálatában áll, hogy a fontos fordulópontoknál már minden gördülékenyen, professzionálisan menjen.