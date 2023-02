Az SK On iváncsai telephelyének jelenlegi munkavállalói létszáma meghaladja a 600 főt, év végére viszont mintegy 2500 főt tervez foglalkoztatni az akkumulátorgyár. A jelentkezők minél pontosabb tájékoztatása és a közvetlen kommunikáció érdekében a HR osztály hetente több állástájékoztatót is tart Dunaújvárosban, ezen felül pedig havonta 1-2 kitelepülést szerveznek a környező településekre.

Legközelebb március 2-án, a székesfehérvári SZÉPHŐ Zrt. Lévai András termében tartanak ilyen rendezvényt a Honvéd utca 1. szám alatt, majd rá egy hétre, március 9-én, Sárbogárdon, a Hősök tere 3. címen található József Attila Művelődési Központ klubtermében találkozhatnak a cég képviselőivel.

A toborzónapokon az érdeklődők megismerhetik az SK On Hungary tevékenységét, terveit, a gyártási folyamatokat, a bérezési rendszert és a betanulás menetét is. Ugyan leginkább a termelési munkatársak (operátorok) illetve karbantartók és technikusok tájékoztatására épülnek ezek az események, az érdeklődők valamennyi nyitott pozícióval megismerkedhetnek egy-egy ilyen alkalom során. A részvételhez regisztráció nem szükséges, így minden álláskeresőt szeretettel várnak a szervezők. Ilyenkor lehetőség van feltenni az esetlegesen felmerülő kérdéseket is, valamint az előadás végén a vállalat toborzó kollégáinál minden érdeklődő regisztrálhatja magát az SK On Hungary álláskeresői adatbázisába.

„Januárban és februárban Iváncsán tartottunk toborzónapot, ahol a két alkalommal összesen mintegy 200 álláskereső vett részt. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan érdeklődnek az SK On álláslehetőségei iránt és szeretnénk, ha minél több környékbeli településen tájékoztathatnánk a leendő kollégákat arról, miért érdemes nálunk dolgozni.” - fogalmazott Ludman László HR vezető.

Az érdeklődőknek érdemes követni az SK On Hungary Facebook oldalát, hogy ne maradjanak le a legújabb eseményekről, hiszen Székesfehérvár és Sárbogárd után áprilisban újabb településeket vesznek célba az iváncsai üzem toborzói.