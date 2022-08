A Thomas Sabo női óra Számodra is tökéletes választás, ha fontos Neked a minőség és a trendeket is előszeretettel követed. A cég ugyanis kizárólag magas minőségű anyagokból és alkatrészekből gyártja a termékeit. Emellett pedig folyamatosan követi a divatot, hogy mindig a trendeknek megfelelő újdonságokkal tudjon előrukkolni.

Mit érdemes tudnod a Thomas Sabo női óra kínálatról? Mi jellemzi ezeket az egészen káprázatos órákat és miért döntenek olyan sokan a viselésük mellett? Többek között ezekre a kérdésekre is választ adunk, sőt, még a férfiaknak készített változatokról is szót ejtünk.

Forrás: divatekszerbolt.hu; Thomas Sabo

A Thomas Sabo női óra olyan, akárcsak egy ékszer

Thomas Sabo eleinte csak ékszerekben gondolkodott, amikor megalkotta a portfólióját. Később azonban úgy vélte, ideje kiegészítenie a termékpalettát az órákkal is, amik tökéletesen passzolnak az általa tervezett ékszerkülönlegességekhez. Így történt, hogy az órák is egyedi megjelenéssel készültek, végeredményben pedig legalább olyan különleges élmény viselni őket, mint az ékszereket. Ugyanakkor nem kizárólag az órák stílusos, sőt, sok esetben exkluzív megjelenése az egyetlen érv, ami mellettük szól. Thomas Sabo ugyanis nemcsak a külső stílusjegyekre, hanem a minőségre is nagy hangsúlyt fordít. Az általa tervezett órák minőségi anyagokból és alkatrészekből állnak, ennek megfelelően pedig időtálló használatot tesznek lehetővé.

Forrás: divatekszerbolt.hu; Thomas Sabo

A Thomas Sabo férfi óra is sok különlegességet rejt

Ugyanez igaz a férfi óra kollekcióra is, hiszen az erősebbik nem képviselőinek ugyanúgy fontos az esztétikum és a minőség tökéletes kombinációja. Az órák a japán Miyota óra szerkezettel vannak ellátva, aminek köszönhetően hihetetlenül masszívak és természetesen pontosak. Bár a karórák ékszerként is remekül funkcionálnak, elsődleges szerepük az, hogy a lehető legnagyobb pontossággal mutassák az időt. Az órák ásványi üvegből és rozsdamentes acél vagy kerámia vázból készülnek, ami szintén hozzájárul a strapabíró kivitelükhöz.

Te is szeretnéd átélni a Thomas Sabo férfi óra nyújtotta életérzést? Akkor látogass el a Divatékszerbolt webshopba! Itt sok egyedi darab közül választhatsz, és a női karóra kínálat sem szenved hiányt a csodás példányokban. Ez azt jelenti, hogy nemcsak magadnak, hanem a párodnak is találhatsz olyat, amivel el tudod kápráztatni.