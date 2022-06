Aki márt eltöltött pár cudar telet vagy kánikulát egy rosszul szigetelt házban, annak talán nem kell megmagyarázni, hogy miért lényeges a megfelelő szigetelés. Ha nincs szigetelés, akkor jelentősen több fűtőanyagot, hőenergiát kell elhasználnunk ahhoz, hogy komfortos hőmérséklet legyen otthonunkban. Nyáron pedig jóval több áramot kell fogyasztanunk, ha a hőség ellen légkondival védekezünk. Azonban a megfelelő homlokzati, lábazati és födémszigeteléssel jelentősen javulnak az épület energetikai értékei, mi pedig kevesebb pénzt fogunk költeni a fűtésre, hűtésre.

Spórolhatunk a fűtési és a hűtési költségeken!

A legtöbben azért szigetelnek, hogy csökkentsék a rezsit. És milyen okosan teszik! Ha megfelelően elvégezték nálunk a homlokzati és a födémszigetelést, akkor jelentősen spórolhatunk télen és nyáron is. Hogy pontosan mennyit lehet spórolni, az több tényezőtől is függ. Ha van egy ház, ami rosszul volt szigetelve, akkor ez az érték akár 30-50% is lehet. Ha már volt valamilyen szigetelés, akkor kisebb lesz a spórolás mértéke. A légkondi és a fűtés használatától is függ, van, aki már 25 fok fölött állandóan használja a légkondicionáló berendezést, mások vidáman bírják a 30 fokot. Megfelelő, jó minőségben kivitelezett fújható üveggyapot szigetelés elvégzése után, legalább 20-30%-os költségmegtakarítással lehet számolni. Egy jól kivitelezett szigeteléssel akár 5-7 fokkal is hűvösebb lehet egy jól szigetelt épületben nyáron. Télen pedig sokkal kevesebb lesz a fűtésszámlánk. Nyáron kevesebbet fogjuk használni a klímát. A klíma helyes használata ugyanakkor odafigyelést igényel, a nem megfelelően beállított hőmérséklet, a túl nagy hőingadozás, a megspórolt karbantartás és tisztítás, valamint a nem megfelelő védekezés mind-mind hatással lehet szervezetünkre. A klíma használat kikerülhetetlenül kellemetlen mellékhatása azonban a jelentős villanyszámla, ami szintén jelentősen csökkenthető ha a födémre megfelelő vastagságú hőszigetelés kerül.

És még egy fontos, költségcsökkentő szempont: kevesebbet kell szervizeltetni a kazánt és a klímát. Nem megy állandóan a kazán, nem pörög egyfolytában, mivel egyenletesen tartja a padlás szigetelés a hőt a házban, így nem kell attól félnünk, hogy a kazán éjjel-nappal dolgozik és csúcsra járatjuk. Ugyanez igaz a klíma esetében is.

Növeljük az ingatlan értékét állami támogatással!

2021 január 1. és 2022. december 31. között a felújítási munkálatok (ebbe beletartozik a szigetelés is) elvégzése után 6 millió forintos munkadíjról és anyagköltségről kiálíított számlák benyújtásával pályázhatunk a Magyar Államkincstárnál maximum 3 millió forintra.

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként- igényelheti. Vagyis ennél a pályázatnál nem szükséges, hogy házasok is legyünk, viszont lényeges, hogy legyen gyerekünk (ebbe beletartozik a várandósság is).

Az igénylés feltétele, hogy az igénylő/együttes igénylők saját, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket neveljenek háztartásukban és valamennyien legalább egy éve a felújítással érintett lakásban rendelkezzenek lakóhellyel, amelyben együttes tulajdoni hányaduk érje el legalább az 50%-ot.

A szigeteléssel pedig rögvest növekedhet az ingatlanunk értéke.

Az ingatlanpiacon lassan már az alapfelszereltséghez tartozik a megfelelően szigetelt otthon. Ha megcsináljuk vagy megcsináltatjuk a homlokzati szigetelést, a lábazati szigetelést és a tető vagy a födém szigetelését, akkor már komoly lépést tettünk az ingatlan értékének növelése terén is. Ha csak a födémszigetelés hiányzik, akkor azt gyorsan és hatékonyan pótolhatjuk akár télen is.

Az is lényeges, hogy a megfelelő sorrendben kerüljön fel a szigetelés. Természetesen a sorrendbe beleszólhatnak az időjárási körülmények is, télen nem tudjuk elvégezni a homlokzat és a lábazat szigetelését, pedig ott van a legnagyobb hőveszteség (kb. 35-40 %). A födémen keresztül 20-25 %, a lábazaton és a padlón 10-10 % hőenergiát veszít az épület. A nyílászárókon szintén 10-15 %-ot veszíthetünk.

Ha épületek hőszigetelésében gondolkodunk, egyszerre több cél is lebeghet a szemünk előtt, de vegyük sorra a legfontosabbakat: kevesebb energiát akarunk használni, hogy kevesebbet fizessünk, és hogy kisebb legyen az épület károsanyag kibocsátása. Növelni akarjuk a komfortérzetünket, télen így kevésbé fázunk, nyáron nem lesz annyira melegünk. Emellett megszüntetjük a penészedést és növeljük az ingatlan értékét.

Megfelelő szigeteléssel javulhat a házunk energetikai besorolása!

Minél jobb a szigetelés és a házunk energetikai egyensúlya, annál jobb a komfortérzet, kevesebb a károsanyag kibocsátása, ráadásul az energetikai besorolás javulhat. Amennyiben használt házat újítunk fel, ezt a szempontot is mindenképp érdemes figyelembe venni, hiszen a szigeteléssel emelkedik a házunk értéke!

Akik új házat építenek, fontos tudniuk, hogy azoknak az épületeknek, amelyek 2022 június 30.-a után szereznek használatbavételi engedélyt, kötelezően teljesíteniük kell a közel nulla energiaigényű épületek energiahatékonysági előírásait! (A korábbi szabály a 2021. január 1. után épített házakra vonatkozott, azonban a 2021. március 13-án hatályba lépő szabálymódosítának köszönhetően másfél év haladékot kaptak az új építésű házak, ez azt jelenti, hogy 2022. június 30.-a után kell teljesíteni az új előírásokat!) Minden újépítésű háznak el kell érnie legalább a BB energiaosztályt. Ettől természetesen magasabb beosztást is elérhetünk: AA, AA+, AA++.

Nem csak hő-, de hangszigetelés szempontjából is sokat jelent a megfelelő szigetelés

A megfelelő homlokzati szigetelés, a háromrétegű üvegszerkezet, a födémszigetelés nemcsak hő, de hangszigetelésnek is kiváló! Mivel nem érzékeny a hőingadozásra, nem mozdul el, nem vetemedik meg, a szigetelőanyag nem megy össze, nem alakulnak ki hőhidak. Jó légáteresztő képessége van, vagyis nem dunsztoljuk be az épületet, a házunk fog tudni “lélegezni”. A befújható üveg és kőzetgyapot A1-es, nem éghető tűzvédelmi kategóriába van sorolva. Kötőanyagot és egészségre káros összetevőket nem tartalmaz, természetes alapanyagokból készült. Környezetbarát, csökkenti a CO2-kibocsátást. Nem tartalmaz rágcsáló irtó vegyszereket, sem gombamentesítőt, sem égéskésleltetőt. Nem jöhet létre penészedés, a párát átereszti. Víztaszító, hidrofobizált, víztaszító anyaggal kezelt, nem szívja magába a nedvességet, párát, nagy páraáteresztő képességgel rendelkezik.

Ha jó a szigetelés, csökken az épület károsanyagkibocsátása

2022-ben már az energetikai tudatosság és a klímavédelem jegyében arra is figyelnünk kell, hogy minél inkább csökkentsük a házunkból a légtérbe jutó károsanyag mennyiségét. Ahogy fent is írtuk, ha jó a szigetelés, akkor kevesebb hőenergiát használunk a fűtésre, kevesebb áramot a hűtésre. Ennek eredményeként kevesebb káros, szennyező anyag kerül a légtérbe közvetlenül az épületünkből és az áramellátást biztosító erőművekből. Még kisebb lesz a háztartásunk ökológiai lábnyoma, ha napelemmel termeljük meg az elektromos áramot.