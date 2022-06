Hirdetés 1 órája

10 úti cél, ahová mindenkinek érdemes legalább egyszer az életben ellátogatnia

Most, hogy már nyakunkon a nyár, – szinte – mindenkiben feléled a vágy, hogy utazzon valamerre. Legyen az egy kellemes családi hétvége a Balatonnál, egy nagyobb utazás a párunkkal valamilyen egzotikus tájra, esetleg egy önálló út valamelyik népszerű európai nagyvárosba, a célunk egy: útra kelni. Ha egyelőre nincs ötletünk, hogy merre induljunk, akkor most segítünk! Tíz olyan úti célt mutatunk be, amelyet legalább egyszer az életben érdemes megtapasztalni – de abban is segítünk, hogyan tudunk eljutni ezekre a mesés helyekre.

Miért szeretünk utazni? Az utazásnak számtalan pozitív vonzata van: nyitottabbá, tájékozottabbá és talpresettebbé is teszi az embert, miközben tágítja a látóterét. Emelett egy-egy út során elmerülhetünk számunkra addig ismeretlen kultúrákban, gasztronómiai szokásokban és még rengeteg más, izgalmas újdonságban. Ezáltal pedig olyan élményeket szerezhetünk, amelyeket másként soha nem tudnánk átélni. Emellett az utazás segít abban, hogy jobban megismerjük saját magunkat, hogy csodás kapcsolatokat alakítsunk ki és hogy olyan új tulajdonságainkat fedezzük fel, amelyekről korábban fogalmunk sem volt. Mindezek miatt pedig sokkal elégedettebbek, boldogabbak és kiegyensúlyozottabbak lehetünk, ha rendszeresen utazunk. Ha ezek után megjött a kedvünk, akkor nincs más hátra: nézzük meg, hogy melyek a világ azon pontjai, ahová mindenképpen érdemes legalább egyszer az életben ellátogatnunk! 10 úticél, amit mindenkinek érdemes látnia Az alábbi lista persze a végtelenségig folytatható lenne, hiszen a világunk telis-tele van csodálatos, lélegzetelállító értékekkel. Mégis, mi azt mondjuk, ezeket a helyeket mindenképpen érdemes felfedezni! Waikato, Új-Zéland Új-Zéland északi részén mesés tájak tárulnak a szemünk elé, az eszméletlen barlangrendszerektől kezdve az esőerdőkig. És akkor még nem is említettük a Gyűrűk ura-rajongók számára kötelező látnivalót, a hobbitok lakhelyét! A gízai piramisok, Egyiptom A gízai piramisok nemcsak hatalmas, emberi ésszel szinte felfoghatatlan monumentalitásukkal csábítják a látogatókat, hanem a titkoztatosságukkal is. Pontosan hogyan épültek? Mi mindenre használták őket? És hogyan maradhattak fenn ennyi ideig? A Nagy szurdok, Amerikai Egyesült Államok Sokan úgy tartják, hogy az USA csak nagyvárosokból, zajból és szmogból áll, pedig telis-tele van páratlan természeti kincsekkel. Ezek közül az egyik legjellegzetesebb a Nagy szurdok, vagy angolul a Grand Canyon. Egyszer mindenképp látni kell! A kínai nagy fal, Kína A többezer kilométer hosszú, emberek által ki tudja, hogyan épített fal már önmagában is elég ahhoz, hogy lenyűgözze az idelátogatókat. A falról elénk táruló látvány pedig már csak a hab a tortán! Plitvicei tavak, Horvátország Ha idén nyáron is Horvátország a cél, akkor gondoljuk át egy kicsit a terveket, és a tengerpart helyett utazzunk el inkább a plitvicei tavakhoz! A természeti környezet egészen magával ragadó itt, ráadásul izgalmas élmény is az egyszerű strandolás után. Santorini, Görögország Lehet, hogy még csak fotókon láttuk Santorinit, de máris meggyőzött ez a mesés, görög város a jellegzetes, fehér-kék épületekkel és a lehetetlenül kék tengerrel, amely fölé tornyosul. Már csak a szelfilehetőségek miatt is kötelező látnivaló! Marrakesh, Marokkó Az Észak-afrikai arab állam mindent megtestesít, ami egy közép-európai ember számára különleges és ismeretlen. Sivatag, tevék, színpompás épületek, különleges ételek és festői tengerpart teszi egyedivé. Bali, Indonézia Dzsungelek, elefántok, tigrisek, kismajmok, strandok és vulkánok: Bali maga a földi paradicsom, ezt minden túlzás nélkül állíthatjuk. És ha már ott vagyunk, érdemes Indonézia többi szigetén is körbenéznünk, mert megéri! Machu Picchu, Peru Dél-Amerika nem tartozik az átlagos úti célok közé, hiszen az eljutás sem egyszerű és igencsak oda kell figyelnünk arra is, hogy biztonságosan utazzunk. Pedig számtalan olyan pontja van, amit egyszerűen látnunk kell: ilyen például a perui Machu Picchu, ami egész egyszerűen lélegzetelállító. Róma, Olaszország Róma, az örök város: Olaszország szíve történelemkönyvekből ismert épületekkel, népszerű gasztronómiai élményekkel és számtalan hangulatos kis utcával vár. Robogók, isteni pizzák és olyan művészeti értékek találhatók itt, amelyek sehol máshol nem tapasztalhatók meg. Mielőtt elindulnánk… Mindez persze szép és jó, de jogosan merülhet fel a kérdés: mégis hogyan oldjuk meg mindezt? Egyrészt szeretnénk megnyugtatni: nem kell azonnal útnak indulni és minden célpontot egy szuszra bejárni. Megtehetjük, hogy készítünk egy tervezetet, amelyben előre levezetjük a következő néhány év utazásait. Így sokkal könnyebben tervezhetünk az anyagiakkal – ebben a hitelkalkulátor is segít –, illetve az időnket is jobban beoszthatjuk. Jó ötlet például, ha felállítunk egy fontossági sorrendet az úti célok között, és a hitelkalkulátor segítségével feltérképezzük, hogy milyen ütemben tudjuk ezeket bejárni. Ezután már csak az éves szabadságainkkal kell okosan gazdálkodnunk, hogy semmi se árnyékolhassa be a felhőtlen utazgatás élményét!

