Nemcsak a legfiatalabbak, de szüleik is garantáltan szeretni fogják a székely legendákat feldolgozó rajzfilmeket. Mivel képi világában modern formában mutatja be a régi történeteket, végeredményül egy könnyed, mégis tanító jellegű izgalmas sorozatot kapunk.

Akár a Hollywood-i produkciókkal is versenybe szállhat a falusi, székely testvérpár kalandjait bemutató mesefilm. Zete és Rika izgalmas kalandjain keresztül ismerkedhetünk meg székelyföld leghíresebb tájainak és helyszíneinek, többek közt a Gyilkos tó, az Almási barlang, vagy a Vargyas szoros történeteivel is. A sorozatban pedig olyan történelmi alakok is felbukkannak, mint Szent László vagy Réka királyné, Attila felesége. Mindezt olyan egyszerű és közvetlen formában mutatják be, hogy a gyerekek játszva ismerhetik meg a történelmet és a különböző földrajzi helyeket. Bátran kijelenthetjük, hogy a rajzfilmsorozat tanító jellegével a szülők is biztosan új ismeretekkel gyarapodnak majd.

- A Walt Disney-nek létre kellett hoznia egy mesevilágot és Disneyland-et, nekünk a Székelyföldi Legendáriumhoz meg kell megépítenünk a legenda világát, hiszen ebben élünk, itt van körülöttünk. Ezeknek a létező helyszíneknek a történeteit mutatjuk be a meséinken keresztül – mondta el Fazakas Szabolcs a Székelyföldi Legendárium alapítója.

Tóth Szabolcs - Székelyföldi Legendárium

A mesét nézve a gyerekek gond nélkül tudnak azonosulni a sorozat szereplőinek karakterével. A kalandokat kereső, bátor Zete és a jószívű, ám óvatos Rika tökéletesen kiegészítik egymást. Nagyapa bölcseleteivel könnyedén birkóznak meg az útjukba kerülő akadályokkal. A misztikus, csodákkal teli világban a gonosz mindig pórul jár, a jók pedig elnyerik méltó jutalmukat, jó példával szolgálva a legkisebbek számára is.

Először, akkor kaptam fel a fejem, amikor a kisfiam rajzolás közben Gábor Áronról kezdett el nekem mesélni. Bevallom őszintén, hogy utána engem is érdekelni kezdett a sorozat, és a rövid, ám annál tartalmasabb részeknek hála már kétszer újranéztük együtt is az első évadot. Úgy gondolom több ilyen mesére lenne szüksége a gyerekeknek. Már nagyon várjuk a folytatást – jelentette ki a hat éves Levente édesanyja.

Székelyföldi Legendárium

A kisfiaimat nem köti le bármilyen mese, az pedig, hogy egyszerre mindkettőjüket lekösse egy műsor eddig számomra szinte lehetetlennek tűnt, a kasszasikernek számító animációs filmeken kívül. Zete és Rika történeteit nem csak, hogy együtt nézik, de később el is játsszák a látottakat és kérdeznek is a történetekről. Ez számomra külön öröm, hiszen játszva tanulnak a gyerekeim- mesélte a nyolc éves Zalán és tíz éves Ármin édesanyja.

Hírességekből sem szenved hiányt a sorozat. Zete magyar hangja Baricz Gergő, énekes, a terpéket pedig a Szomszédnéni Produkciós Iroda két tagja Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs szinkronizálta. A sorozatot lefordították már angolra, mandarin nyelvre és összesen már tíz nyelven szinkronizálták.

- Miután világszerte bemutatják a különböző népek legendáit, ahogy a Merida, a bátor a skót legendákat vagy a Kung-Fu Panda a kínai legendákat hívja életre, úgy a mi Zeténk és Rikánk kalandjai a székely mondavilágot kell, hogy bemutassa az egész világnak - emelte ki Fazakas Szabolcs.