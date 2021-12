Azt, hogy hasznos behatóan is megismerkedni a tűzifával kapcsolatos ismeretekkel, jól illusztrálja, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) is kiadott egy erről szóló tájékoztatót. Az alábbiakban végigvesszük a Tűzifát csak okosan 10 pontjából a legfontosabbakat, és kiegészítjük néhány további praktikus tippel is.

1. Ha van rá lehetőség, érdemes egy évvel korábban beszerezni a tüzelőt - de legkésőbb folyó év nyár elején

Minél szárazabb a fa, annál jobban ég - ezt mindenki tudja. De mit is jelent ez? A frissen kivágott, vagy esővíztől nedves fa esetében az égés során keletkező hő nagy része a nedvesség elpárologtatására megy el.

Ezért ideális, ha a fa kivágása és felhasználása között minél több idő telik el. Amennyiben lehetséges, és szellős, esőtől védett helyen tudjuk tárolni, a tűzifát érdemes akár egy évvel korábban megvásárolni. Így biztosan tökéletesen száraz lesz, mire fűtünk vele. Ha ezt nem tudjuk megtenni, legkésőbb az adott év nyár elején vegyük meg, még így is kellően száraz lesz, mire jön a hideg.

Amennyiben a fát csak (késő) ősszel szerezzük be, keressünk olyan kereskedést, fatelepet, ahol nagyobb mennyiségű, régebben kivágott tűzifát tárolnak. Így kellően száraz tüzelőhöz juthatunk még a fűtési idény kezdetén is.

2. A tüzifát érdemes köbméterben, erdei köbméterben vásárolni

Tűzifát vásárolhatunk súlyra, pontosabban tömegre, vagy térfogatra. A Nébih egyértelműen az utóbbi mellett teszi le a voksát, aminek több oka is van. Egyrészt a tömegre árusított fával könnyebb csalni, mert nehezebb ellenőrizni, valóban stimmel-e az adott mennyiség. Ráadásul, ha nedvesebb a fa, akkor tulajdonképpen részben a vízért fizetünk, ami azután további pluszkiadást okoz, mivel a nedves fa fűtőértéke alacsonyabb.

Ha mégis tömegre vásároljuk a tüzifát, csak hitelesített mérlegen mért áruért fizessünk. A legjobb, ha mérlegjegy vagy más dokumentum is igazolja, hogy a fa tömege tényleg annyi, amennyit a kereskedő mond.

3. Csak olyan kereskedőtől vásároljunk, amely minden hivatalos engedéllyel rendelkezik, és amely a terméket a rá vonatkozó adatokat tartalmazó szállítójegyet is kiállít

Sajnos minden évben előfordul, hogy a gyanútlan vásárlókat tisztességtelen kereskedők becsapják. Az egyik leggyakoribb eset az előző pontban említett csalás, amikor kevesebb tűzifát kap a vásárló, mint amennyit kifizetett. Az is előfordul, hogy gyengébb minőségű, esetleg másfajta fát szállítanak a megrendelőnek.

Ennek elkerülésére érdemes alaposan utánajárni, hogy a fatelep vagy kereskedő, ahonnan a téli tüzelőt beszerezzük, mennyire megbízható. Megvannak-e a szükséges engedélyek, került-e összeütközésbe a hatóságokkal korábban, mennyire elégedettek vele a vásárlók stb. Jó ötlet megnézni az adott kereskedő weboldalát, illetve Facebook-oldalát (ha van neki). Itt a vélemények, kommentek alapján tájékozódhatunk, ahogyan a Google térképén is láthatjuk a telephelyre kattintva a vásárlói véleményeket.

4. További tanácsok

Forrás: Freepik

Néhány hasznos tipp, amely jól jöhet tűzifavásárlás előtt:

Mindig ellenőrizze a megvásárolt tűzifa minőségét, illetve győződjön meg róla, hogy egységesen az a fajta fa került leszállításra, amelyre a megrendelés vonatkozott.

Ha újfajta, az Ön számára ismeretlen fafajtát kínálnak megvételre, vásárlás előtt informálódjon. Nézzen utána a fűtőértékének, a piaci árának az interneten, vagy kérje ki szakember tanácsát.

Ha még nincs benne tapasztalata, nézzen utána, hogyan érdemes begyújtani, tüzelni a tűzifával. A megfelelő tüzeléssel mérsékelheti a légkörbe kibocsátott káros anyagok mennyiségét. Emellett javíthatja az égés hatékonyságát, növelheti a fából kinyert hő mennyiségét, így gazdaságosabbá teheti a fűtés folyamatát.

Ha van rá lehetősége, válasszon olyan tűzifát, ami fenntartható erdőgazdálkodásból származik . Az ilyen fa teljes mértékben megújuló energiaforrásnak számít, hiszen a kivágott állományt folyamatosan pótolják új telepítésekkel.

Amennyiben mégis úgy érzi, hogy csalás áldozata lett, érdemes panaszt tenni Nébih-nél. Így van rá esély, hogy a tisztességtelen eladót fülön csípjék, sőt, akár az Önt ért kár értékét is bevasalhatják rajta.

Reméljük, cikkünk segítséget nyújt a tűzifa beszerzése során, és Ön is élvezheti otthonában a kellemes meleget!