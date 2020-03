Környezetbarát megoldás a folyékony tapéta

Talán sokak számára még ismeretlen fogalom lehet a folyékony tapéta, pedig a japánok már több mint háromszáz éve alkalmazzák, ám Európában csak néhány évtizede jelent meg.

Amennyiben egyedi, különleges megoldásokat szeretnénk otthonunka, tökéletes választás lehet a folyékony tapéta használata. Ennek különlegessége, hogy cellulózból, textilrostokból és dekorációs alapanyagokból áll. A folyékony tapéta – előállításának és alapanyagainak köszönhetően – környezetbarát. A legnépszerűbb a pamutrostból készült verzió.

Az anyag hasonlít a normál festékre. A használata egyszerű, akár szakember segítsége nélkül is kivitelezhető a művelet. Tapétázás előtt elő kell készíteni, meg kell tisztítani a falat, a lényeg, hogy a felület pormentes és színében egyenletes legyen.

A festéshez hasonlóan itt is érdemes először alapozót használni, ezt akár dupla rétegben is felvihetjük. A folyékony tapétát gletteléses technikával tudjuk felvinni a falra. Amennyiben a tapétánk hígabb állagú, használhatunk festékszórót is.

Ami a száradási időt illeti, ennél a megoldásnál legalább három napot várnunk kell a teljes száradásig, ez persze függ a hőmérséklettől, a felvitt réteg vastagságától, illetve a helyiség szellőzésétől is.