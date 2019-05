Könyveink elrendezése a lakásban, praktikus és különleges módon

A könyvespolc a mai modern lakásokban már szinte olyan, mint a retro komputer. Alig van számára hely. Ahol mégis, ott presztízs­értéke van – azt üzeni, hogy itt még értéke van az írott szónak. S vannak, akik külön könyvtárszobát is fenntartanak.

Nem lenne jó kimondani, hogy a könyvespolcoknak – s ezzel együtt tehát a könyveknek – ma már nincs helyük egy lakásban. Pedig sokan vélekednek így, a mai modern otthonokban tehát már alig látni. Kiszorultak az emberek életteréből, mondván, ma már minden elérhető a virtuális térben vagy felcserélhető az elektronikus könyvekkel, pendrive-okkal, apró adathordozókkal, telefonokkal, amelyekben akár több ezer kötet is tárolható, pár négyzetcentiméteren. A könyv és a polc azonban sok helyet foglal, porosodik, mondják, és ezért nem is érzik úgy, hogy az otthonhoz hozzá kell, hogy tartozzanak. „Nehézkes a takarításuk és a neten mindent megtalálunk” – vélekednek. A még reménykedők és könyvszeretők azonban, ha kisebb térben élnek, „dobozolják” köteteiket és leviszik a pincébe, fel a padlástérbe, raktárhelyiségekbe, garázsba. „Csak a szívemhez legközelebbi darabok maradtak a lakásban, néhány polcot megtöltve” – mondja egy könyvszerető, aki nem volt hajlandó lemondani örökre az életébe korábban érkező könyvekről sem. A „porfogó” státusz persze gyakran azok szerint is igaz, akik szeretik a könyveket – ám ők zárt vitrinekben, üvegajtókkal oldják meg a kérdést. Elegáns és mindenképpen kisebb port eredményező megoldás ez. A gyakrabban elővett kötetek pedig sokszor az ágy mellett, hálószobában, íróasztalnál kapnak helyet, kisebb polcokon vagy egyszerűen csak sorbarendezve. Ahol pedig végképp kicsi a hely, ám a tulajdonos mégiscsak szeretné valahogy visszahozni a „könyvtári fílinget”, egy-egy fal vagy ajtófelület könyvespolc tapétával való burkolásával tudja ezt megtenni…

A könyvespolc tehát megosztó bútordarab a mai világban, pedig amellett, hogy üzenetértéke van, csodálatos lakberedendezési eszköz is. A teljes falas megoldások a legszebbek, amelyek között akad fából készült és beépített változat is. Ezek a 30-40 centiméter mélységű polcok gyakran a plafonig érnek, felosztásuk pedig a szokásos soros. Erős tartószerkezetet igényelnek, mert különben a könyvek súlya hamar elgörbíti a vékonyka rendszereket. A könyvespolcokat azonban nem csak teljes falakra lehet tenni – szép és praktikus megoldás az ajtóval ellátott falakra erősített polcrendszer, amely végigfut az ajtó felett is. Van olyan is, aki a televíziónak hagy ki helyet, egyébként a teljes falat könyvespolc takarja. Az emeletes lakásokban, házakban ugyanilyen szép és helytakarékos megoldás a lépcső melletti falfelületre helyezett könyvespolcrendszer is. Szintén gyakori megoldás a válaszfalként, tér­elválasztóként alkalmazott könyvespolc, amely nappalit választhat el dolgozóhelyiségtől vagy éppen hálótértől.

A könyvespolc azonban ma már nem csak a klasszikus változat lehet. Különleges megoldás a raklapból készült változat, amelynek formája, színe és mérete is csak a készítőn, tulajdonoson múlik. A kockaformájú lebegő polcok szintén izgalmas lehetőségeket rejtenek magukban. Bárhová felszerelhetőek, játékos formákra, megoldásokra adnak lehetőséget. Manapság sokan választják a kockaformájú tárolórekeszekkel ellátott polcrendszereket is, amelyeken könyvek, játékok, növények, bármi tárolható. Ezek kerülhetnek ajtó mögötti kisebb térbe, térbe állítva vagy íróasztal mellé is. Asztalossal pedig aztán tényleg bármilyen polcrendszer készíthető – a tetőtéri falakra jó megoldás a beépített, méretre készített féloldalas könyvespolc, a teljes falakra pedig mandalaformájú, köralakú polcok is készíthetők – ezekre is vannak jó példák a lakberendezési oldalakon. A lényeg egy: ne hagyjuk, hogy a könyvek kiszoruljanak az életterünkből. Így vagy úgy, de szorítsunk nekik helyet valahol!