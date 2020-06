Falra festett természet, városi hangulat – Szabó Szonja egyedivé varázsolja a lakásokat

Szabó Szonja több éve foglalkozik design falfestéssel. Már jó adag tapasztalatot gyűjtött és sok otthonban hagyta ott keze nyomát.

Az ifjú, fehérvári kötődésű hölgynek mára a gyerekkori hobbija lett a hivatása. Egy ideig csak a maga örömére festette a falakat, kísérletezett, idővel azonban egyre többen keresték meg azzal, hogy szeretnének egyedi, az otthonukhoz igazodó látványt egy-egy falfelületre. Így Szonja már számos elképzelést valósított meg, s az ezek során gyűjtött tapasztalatokról mesélt nekünk.

A dekorációs célú falfestés kapcsán elmondta: lényegében bármilyen szobába, helyiségbe illik, kivéve akkor, ha nagyon kicsi vagy túlzsúfolt térről van szó. Ott ugyanis nem érvényesülhet annyira a felfestett minta. Az sem jó továbbá, ha már túl sok tapéta, szín van a falakon. Manapság azonban kevesebb az ilyen lakás, sokan választják ugyanis a minimál stílust az egyszínű falakkal, s a berendezés is jellemzően ehhez illeszkedik.

Amennyiben valaki falfestést szeretne, akkor általában nem szükséges túl bonyolult előkészítő munka. Ha a falon nincs túl sok réteg, akkor elég egy egyszerű tisztasági festés, illetve a kívánt alapszínnel történő átfestés. Régebbi házak esetén viszont előfordulhat, hogy jobban bele kell nyúlni a felületbe, hogy az megfelelő legyen – mondta Szonja, aki minden alkalom előtt találkozik a megrendelővel, s megnézi az adott ingatlant. Ahhoz ugyanis, hogy jó legyen a végeredmény, hogy hangulatos és valóban az otthonhoz illő falfestés készülhessen, meg kell valamennyire ismernie a tulajdonost és a lakást is. Általában határozott, egyedi elképzeléssel keresik meg, de olyan is van, aki egy korábbi munkáját szeretné a saját otthonában is látni, s akad megrendelő, aki azon kívül, hogy szeretne falfestést, nem tudja pontosan, mit is akar. Szonja igyekszik minden alaphelyzethez jól alkalmazkodni, s a bútorok, a tulajdonos stílusából következtetve javasol változatokat. Mindenen lehet azonban módosítani, például színt, formát variálni, de ha valamit nem tart előnyösnek, azt azért megmondja.

A leggyakoribb, örökzöldnek számító megrendelések a gyerekszobákba készülnek: ide sokszor lufis, állatfigurás mintákat kérnek. Aztán körülbelül 5-10 év múlva, amikor már a gyerek „kinőtte” azt a mesevilágot, lehet komolyabbra váltani. Sokan az aktuális trendet követve kérnek fémes hatású, struktúrákat variáló falfestést a letisztult, skandináv stílusú otthonukba. Népszerű továbbá a természet megjelenítése virágzó fákkal, levelekkel, a szabadba nyíló ajtókkal, de gyakoriak a városképet, urbánus hangulatot ábrázoló dekorációk is.

A falfestés nem csupán azért lehet jó, mert szép és különleges, hanem mert akár tágíthatja is a teret optikailag, tehát nagyobbnak tűnhet az adott helyiség. Ami nem javasolt, az a túl sok, élénk szín használata. Ez esetben is érvényes a szabály: a kevesebb néha több – fogalmazott Szonja, aki jellemzően akril festékkel, vagy színezett beltéri falfestékkel, illetve a fémes hatásokhoz extrább anyagokkal dolgozik. Ám mivel itt dekorfestésről van szó, a munka nem jár felfordulással, koszolással.

A kész mű tartóssága kapcsán kiderült: sokszor jobban bírja, mint maga az alap. Hiszen ha a vakolat valamiért leesik, akkor a minta is sérül. Egyébként azonban a dekorfestés hosszú éveken keresztül megőrzi eredeti színét, hatását, a tulajdonos tehát tartósan gyönyörködhet benne.