Az adventi koszorút akár magunk is elkészíthetjük termésekből, díszekből

Bármennyire is hihetetlen, bizony, vasárnap már advent első hétvégéje lesz. Ennek apropóján ideje elkészíteni az adventi koszorút, amely garantáltan előcsalogatja az esetlegesen még szunnya­dó karácsonyi hangulatot.

Természetesen akár készen is megvásárolhatjuk az adventi koszorút, de ha időnk és kézügyességünk engedi, magunk is belevághatunk a kreatív alkotásba. A lehetőségek tárháza jelen esetben is végtelen.

Ami a koszorú alapját illeti, választhatunk hungarocell koszorút, szalmából készült alapot, de mindezt magunk is elkészíthetjük akár néhány fenyőág felhasználásával. Szükségünk lesz még négy darab gyertyára. Ezek lehetnek azonos vagy különböző méretűek, számozottak, hagyományos henger alakúak vagy éppen extravagáns, csillogó darabok. A díszítéshez használhatunk fenyőágakat, apró karácsonyfadíszeket, szárított narancsot, tobozokat vagy éppen masnivá formált selyemszalagot.

A rögzítéshez legjobb, ha ragasztópisztolyt veszünk kézbe.

Ha hungarocell alappal dolgozunk, akkor az első dolgunk, hogy elfedjük annak fehér színét. A fenyőágakat rögzítsük az alaphoz! Ehhez használjunk zöld színű, vékony cérnát, így szinte láthatatlanná válik a rögzítés mivolta. Ha ez nem áll rendelkezésünkre, akkor dróttal vagy zsineggel is kivitelezhető a feladat. Addig igazgassuk a levágott ágakat, amíg a koszorúalap teljesen el nem tűnik a tűlevelek között!

Most következhet a gyertyák felhelyezése. Ehhez használhatunk olyan gyertyatartót, melynek egyik felét a koszorúba, másik felét pedig a gyertyába kell szúrni. Az elhelyezés tetszés szerinti: tehetjük az összes gyertyát ugyanarra az oldalra, helyezhetjük mindegyiket egymástól azonos távolságra vagy kettőt az egyik, kettőt a másik oldalra.

Végül készítsük elő az apró díszeinket! Érdemes előre megtervezni, hogy melyik darabot hova szánjuk, hogy biztosan elférjen minden, de ne legyen túlzsúfolt a koszorúnk. A szabálytalan alakú vagy kisebb méretű dekorációs elemek esetén a legbiztosabb rögzítési mód a ragasztópisztoly vagy a zsineg használata.

Természetesen eltérhetünk a megszokott formáktól, így akár egy kisebb üvegtál is képezheti a koszorúnk alapját. Ez esetben a gyertyákat ragasztópisztoly segítségével rögzítsük! A díszítéshez használhatunk még apró fadíszeket, terméseket vagy akár színes gömböket is. A színvilág és a variációk tekintetében csak a képzeletünk és a kreativitásunk szabhat határt.