Akár fillérekből is megvalósíthatók az alábbi kreatív lakberendezési ötletek

Nemcsak méregdrága módszerekkel lehet feldobni egy falfelületet – vannak olyan, viszonylag olcsó technikák, anyagok, amelyekkel könnyen varázsolhatunk mintákat, kőhatást vagy éppen térhatást egy-egy felületre. Ehhez kértük Bíró Zoltán fehérvári szobafestő tanácsát.

A bátrabbak és kreatívak maguk is próbálkozhatnak, a járatlan utakat kevésbé kedvelők pedig szakemberek segítségét kérhetik az alábbi különleges, mégsem nehezen megvalósítható technikák kivitelezéséhez. Ugyanis egy-egy jól elhelyezett minta a falon vagy az étkezőben megvalósított kőfal otthonunk stílusos eleme lehet – akkor is, ha nem akarunk sokat költeni rá.

A bátrak maguk is elkészíthetik a különböző dekorációs falfelületeket

Manapság nagyon divatosak a különböző minták, feliratok a falon – mondja Bíró Zoltán székesfehérvári szobafestő szakember, aki maga is szokott készíteni stenciltechnikával alkotásokat különböző felületekre. Ugyanis nemcsak falra, de mint mondja, bútorra is lehet festeni e technikával.

– Kreatív vagy lakberendezési üzletekben lehet kapni különböző méretű és mintájú vékony műanyag elemeket, amelyekkel bárki, ha van egy kis kézügyessége, fantáziája, meg tudja valósítani az elképzeléseit – mondja a szakember, hozzátéve: a kisebb mintákat szivaccsal, a nagyobbakat hengerrel kell felhordani a felületre. Ki kell mérni, hova szeretnénk tenni, majd a műanyag mintákat ragasztószalaggal kell rögzíteni a felületre, de úgy, hogy ne mozogjon el, különben aláfolyik a festék. Közben arra is kell figyelni, hogy olyan ragasztószalagot használjunk, amely nem sérti a falfelületet, vagyis nem jön le vele együtt a festék, amikor leszedjük! – figyelmeztet a szakember. A festék sokféle lehet: a vizes bázisú lazúr például bútorra is jó, gyorsabban szárad, oldószeres festék szintén lehet, de ott a műanyag sablont csak hígítóval lehet tisztítani.

Sokan kedvelik a kőhatású falakat is

Babaszobában pedig bababarát festéket érdemes használni. – Szoktak kérni geometriai mintákat, csíkokat, térhatású elemeket – sorolja a festő, aki saját otthonában is készített már mintákat a falra. Kedvence pár hetes kislányának készített sünis-pitypangos mintája és a családfa – amin egyébként még a család kutyája is szerepel. Sokan kedvelik a kőhatású falakat is, amelyek kiemelnek, vagy éppen elrejtenek egy-egy részletet. A díszkő azonban drága burkolat, így aki csak a hasonmását engedheti meg magának, válasszon hungarocell faldekor lapokat – javasolja a szakember.

Első hallásra pofonegyszerűnek tűnik a felrakása: – Először is számoljuk ki, hogy az adott falfelületre hány darab kell. Ragasztópisztoly segítségével hordjuk fel a dekorragasztót a hátuljára, egymástól 5 centis távolságban, körben. Majd rá kell nyomkodni a felületre, de csak finoman, 15-20 másodpercig. Ezután tehető mellé a következő elem, résmentesen! Száradási idő után a fal szélét le kell ragasztani könnyű papírszalaggal, ami nem sérti meg a kész festett felületet felszedéskor. Fallazúrral, dekorfestékekkel, vagy sima bekevert gyári színekkel le lehet kenni – mondja Zoltán. Ám azt nem árt tudni, hogy a hungarocell sérülékeny anyag, olyan helyre jó csak, ahol nem kell balesetekre számítani. Ellenben a díszkőhatás garantált.

A fehérvári szakember másik kedvenc – és manapság egyre divatosabb – technikája a modern otthonokban, irodaházakban vagy indusztriális stílusú terekben alkalmazott repedezett, nyersbeton-hatású falfelület kialakítása. – Lehet színezni is, a végén pedig rejtett világítással érdemes kiemelni. Ez egy két rétegben, speciális eszközökkel felhordott anyag, amely többféle módszerrel is kialakítható. A végeredmény lehet repedezett, törékeny, lyukacsos, ez csak a felhordási technikán múlik – mondja.