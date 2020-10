Nem tartották problémásnak Jourová régi ügyeit az új feladatkör szempontjából

Mielőtt politikai babérokra tört volna Vera Jourová, az Európai Bizottság (EB) cseh alelnöke, két cégben is vezető beosztásban dolgozott. Annak ellenére, hogy a saját országának törvényeit megsértette, az EB-t egyáltalán nem érdekelték a tények, amikor az uniós biztosi meghallgatását tartották.

Az EB hivatalos honlapján elérhető Vera Jourová, a testület cseh alelnökének összeférhetetlenségi nyilatkozata. Eszerint a Soros György amerikai tőzsdespekulánssal kiváló barátságot ápoló politikus 2006 és 2013 között két cégben is vezető beosztásban volt – hívja fel a figyelmet a V4NA hírügynökség.

Az egyik vállalkozás a Societas Rudophina volt, itt a testület elnöke volt. A másik vállalkozás a Primavera Consulting volt, amelynek a tulajdonosa és igazgatója is ő volt. Mindkét cég tanácsadással foglalkozott.

A Parlamentní Listy nevű cseh portál 2013-ban arról számolt be, hogy Jourová komoly mulasztást követett el. A portál szerint ugyanis a politikus, mint a társaság törvényes képviselője, nem tette közzé 2009 és 2012 között a vállalat pénzügyi kimutatásait. Ezzel pedig

megsértette a hatályos cseh törvényeket.

„Igen, igaz, csak a visszamenőleges ellenőrzés során tudtam meg. Az én hibám, hogy nem követtem a könyvelőm munkáját. Nem akarok bocsánatot kérni és mentegetőzni, pótoljuk a mulasztást” – ismerte be Jourová.

Az ügy azért érdekes, mert ekkor Jourová már a cseh képviselőház tagja volt. Vera Jourova a Parlamentní Listy hasábjain még egy válaszcikket is közzétett az üggyel kapcsolatban. Ebben megismételte, hogy a könyvelője pótolni fogja a hiányzó dokumentumokat, és azt is leírta, már hozzászokott ahhoz, hogy meg kell védenie magát akár az állammal szemben is. Itt arra utalt, hogy 2006-ban Prágában letartóztatták, mert a vád szerint a cseh kormány regionális fejlesztésért felelős helyettes államtitkáraként 2 millió cseh korona (mintegy 70 ezer euró, körülbelül 24 millió forint) kenőpénzt fogadott el a Budišov kastélyának felújítására szánt uniós támogatásból.

A hiányzó dokumentumokat azóta valóban pótolták, ma már elérhetőek.

Egy évvel a botrány kirobbanását követően, 2014-ben Jourovát jogérvényesülésért, fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős uniós biztosnak jelölték. Az EB-t azonban nem igazán érdekelte a Primavera Consulting ügye, a biztosi meghallgatása során fel sem merült a téma.

A cseh politikusnak nem sikerült maradéktalanul meggyőznie az őt meghallgató négy bizottságot, így azok Martin Schulz EP-elnökön keresztül küldtek neki további tisztázandó kérdéseket. A cseh politikust négy bizottság, a jogi bizottság, az igazságügyi és belügyi bizottság, a belső piaci bizottság és a nőjogi és nemi egyenlőségi bizottság hallgatta meg. A jogi bizottság szocialista koordinátora, Evelyn Regner szerint Jourová jogi szempontból megismerkedett ugyan a folyamatban lévő munkával, de hiányzott belőle a politikai érzékenység és vízió, különösen a társasági jog területén.

Borítóképünkön Vera Jourová cseh politikus, az Európai Bizottság alelnöke