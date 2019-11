Már Vietnamban van bolgár kamion összes áldozatának földi maradványa

Megérkezett Vietnamba szombat reggel annak a 23 embernek a földi maradványa, akit 16 másik vietnamival együtt holtan találtak október 23-án egy kamionban Délkelet-Angliában. Utóbbiak koporsóját már három nappal korábban hazaszállították.

A 23 koporsó, illetve urna megérkezéséről a hanoi repülőtérre a vietnami külügyminisztérium adott ki közleményt.

A 39 áldozatot egy essexi kamionterminál parkolójában, egy hűtőkamionban találták meg. Több embert, köztük a kamion északír sofőrjét őrizetbe vették. Őt embercsempészettel és gyilkossággal vádolták meg. Előbbit be is ismerte.

A földi maradványok hazaszállítására való hosszú várakozás mellett a hozzátartozók fájdalmát az is növeli, hogy a vietnami állam közölte velük: a szállítás költségét nekik kell állniuk, az állam mindössze 30 napra kamatmentes kölcsönt biztosít ehhez. Választhattak, hogy 1800 dollárért hamvasztás után, urnában szállítják haza elveszített szeretteiket, vagy 2800 dollárért koporsóban.

Az egyik internetes adománygyűjtő oldalon szombatra már 30 ezer dollár gyűlt össze a gyászolók megsegítésére, míg a Vingroup nevű vietnami vállalat már szerdán bejelentette, hogy 800 dollárral támogat minden családot Nghe An és Ha Tinh tartományban, ahonnan a többségük származik. De adakozott erre a célra egy vietnami üzletasszony, Do Thi Kim Lien is.