Késsel fenyegetőző embert lőtt le a brit rendőrség

Puskalövésekre lettek figyelmesek a londoni polgárok, aminek hatására pánik tört ki London szívében – írja a V4NA.

A lövöldözést állítólag a rendőrök kezdeményezték, akik így próbáltak ártalmatlanítani egy embert a London Bridge déli oldalán, aki késsel hadonászott a hídon.

BREAKING: #LondonBridge has been closed following an incident.

Armed Police are at the scene.

Video: @AmandaHunter87 pic.twitter.com/hE27101JLC

— London 999 Feed (@999London) November 29, 2019