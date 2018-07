Görög hatóságok: komoly jelek utalnak arra, hogy gyújtogatás okozta az erdőtüzeket

A tárcavezető szerint a műholdas felvételek elemzése és a helyszínen végzett vizsgálatok arra utalnak, hogy a hétfőn rövid időn belül több helyen felcsapó tüzeket gyújtogatás okozta.

Komoly jelek utalnak arra, hogy szándékos gyújtogatás okozta a 83 ember életét követelő erdőtüzeket Görögországban – jelentette be csütörtökön Níkosz Tószkasz görög polgári védelmi miniszter.

A tárcavezető szerint a műholdas felvételek elemzése és a helyszínen végzett vizsgálatok arra utalnak, hogy a hétfőn rövid időn belül több helyen felcsapó tüzeket gyújtogatással okozták az Athéntól mindössze 29 kilométerre lévő, teljesen felperzselt Mátiban és a fővárostól nyugatra, az erdőkkel szegélyezett Kinétában is.

Hírügynökségek szerint a felvételeken az látható, hogy Kinétában alig fél órán belül három helyen csaptak fel lángok sorban, az országúttal párhuzamosan.

A polgári védelmi miniszter nem zárta ki, hogy a tűzoltóság és a rendőrség hibázott, fogalmazása szerint „eredményesebben is tehette volna a dolgát”.

A kérdésre, hogy lehetett volna-e másképp is reagálni a tűzvészre, Tószkasz azt válaszolta: „lelkiismeretből” felajánlotta lemondását Alekszisz Ciprasz miniszterelnöknek, aki azonban elutasította, arra hivatkozva, hogy „ez most a harc ideje”.

A görög hatóságok csütörtökön közölték, hogy 83-ra emelkedett az erdőtüzek halálos áldozatainak száma, többtucatnyi embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A halottak között van egy ír és egy belga állampolgár is – jelentette az ERT közszolgálati rádió. Korábbi hírek szerint két lengyel állampolgár is halálát lelte a tűz miatt.

A tüzek nem hunytak ki teljesen, még mindig mintegy 300 tűzoltó és önkéntes vesz részt az oltásban.