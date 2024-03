Már lehet jelentkezni a tavaszi Erzsébet-táborokba: május 22. és június 14. között osztálykirándulásoknak ad otthont a Zánkai Erzsébet-tábor - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára pénteken az MTI-vel.

Hornung Ágnes azt írta, a diákok hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig tartó, háromnapos, ottalvós táborozáson vehetnek részt.

A szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (Erzsébet Alapítvány) korszerű szállást, napi étkezéseket, egészségügyi ellátást és mintegy 30 féle osztályközösségeket erősítő élményprogramot biztosít az Erzsébet Táborok táboroztatási programja keretében

- közölte az államtitkár.

Hozzátette, a tábori osztálykirándulásoknak fontos eleme a közösségi szellem erősítése, ezért a programkínálatban kiemelt szerepet kapnak a csapatépítő játékok és az önismereti, önbizalomépítő foglalkozások. Emellett a diákokra ismeretterjesztő előadások, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramok, valamint sétahajózás is vár. A turnusok ideje alatt az iskolák környékbeli kirándulásokat is szervezhetnek, így a Balaton-felvidék látnivalóit is megismerhetik a gyerekek