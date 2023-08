Cikkünk folyamatosan frissül

A beszélgetést meghallgathatja itt:

A miniszterelnök a beszélgetés elején arról beszélt, hogyha bérekről van szó, akkor a B-közép ritmusa érvényes: Még, még, még, ennyi nem elég! A bérek tekintetében történelmi hátrányban van Magyarország, mert 1990-ben nagyon alacsonyan voltak a magyar fizetések - tette hozzá.

Egy 1990-ig visszanyúló történelmi lemaradásunk van, talán a gyerekeink mondhatják majd, hogy egy higadtabb bérpolitikára van szükség.

A béremeléseknél a munkaadóknak és a munkavállalóknak meg kell állapodnia - mondta. A kormány segíti a felek megállapodását.

Augusztus lehet a fordulat hónapja

Augusztus lehet az a hónap, amikor fordulat lehet abban, hogy a bérek növekedése magasabb lesz, mint az infláció - mondta a kormányfő.

Kemény őszünk lesz, hogy a bérek növekedése nagyobb legyen, mint az infláció.

Orbán Viktor bízik benne, hogy az év végén az árak emelkedése és a bérek növekedése közel azonos szinten lesz. 2012 óta nem volt olyan negyedéve a családoknak, amikor az árak gyorsabban nőttek volna, mint a bérek.

2023 első felében azonban lényegesen magasabb volt az árak növekedése, mint a bérek bővülése. Fontos, hogy a második félév korrigálja az első félévet.

Fel kellett lépni az árspekulánsokkal szemben

Az áremelkedések egy része magyarázható volt a külföldi hatásokkal - mondta Orbán Viktor. Brüsszel szankciókat vezetett be és az energiaárak megemelkedtek - tette hozzá. Tavaly 4000 milliárd forinttal fizetett többet az energiáért Magyarország, mint 2021-ben.

Ha ez a pénz nem ment volna ki, akkor jelentős fejlesztéseket lehetett volna csinálni.

A kormányfő szerint a kereskedelemben kialakult egy gyakorlat, hogy a multik sokkal maasabban tartották az árakat, mint amit a tisztességes profit lehetővé tett volna. Az utóbbi ellen védekezni kell, és fel kellett lépni az árspkeuláns multik ellen - tette hozzá.

Orbán Viktor: 2023 az infláció letörésének az éve

A következő évre is megmaradnak a GVH azon lehetőségei, amikkel sikerült megállítani a drágulást - mondta a kormányfő. Orbán Viktor szólt arról is, hogy 2023 az infláció letörésének az éve lesz, míg 2024 a gazdaság újraindításának az éve lesz.

Az infláció elleni küzdelem évében jelnetősen megemelkedtek a hitelek kamatai. Ha nincs hitel, nincs növekedés.

A gazdaság újraindításához alacsonyabb kamatok kellenek - tette hozzá. A gazdaság igazi belendülése 2024-ben várható.

A legfontosabb a munkahelyek védelme

Orbán Viktor szólt arról is, hogy a legfontosabb a munkahelyek védelmének az ügye.

Olyan szerkezetű gazdaság kell, amikor minden magyar dolgozhat, aki akar.

Jelenleg 4,8 millió ember dolgozik, míg 2010-ben 3,6 millió ember dolgozott.

1078 milliárd forint jutott a családoknak az év első felében a rezsicsökkentés keretében

Vért izzad a pénzügyminiszter a rezsicsökkentés megvédése érdekében. 1078 milliárd forint jutott a családoknak az év első felében a rezsicsökkentés keretében. Minden magyar család 181 ezer forint támogatást kap havonta a rezsitámogatás formájában.

Éppen ezért nagy baj, hogy Brüsszel ezt támadja - fejtette ki a kormányfő. Orbán Viktor szerint folyamatosan meg kell védeni a magyar rezsicsökkentést, mert ha ezt nem tesszük, akkor a családok tönkre fognak menni.

Nincs még egy olyan ország az unióban, ahol olyan alacsony lenne a rezsi, mint nálunk

- mondta a kormányfő. Brüsszelt szerinte ez azért zavarja, nehogy a magyar példa ragadós legyen.

Törökország kulcsország

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy energia nélkül megáll az ország. Az energiaforrások beszerzéséért Szijjártó Péter felel, és ezt ragyogóan oldotta meg. A kormányfő szerint alapvetően megváltozott a gázpiaci helyzet az elmúlt években. Ebben a helyzetben a magyar kormány más útvonalat keresett, és az pedig délről jön. Az utóbbi helyzet magyarázza azt a diplomáciai nagyüzemet, amit az elmúlt napokban láthattunk - fejtette ki. Törökország markában van a csap jelenleg - mondta Orbán Viktor.

Minden gáz, ami érkezik, az Törökországból érkezik, az ő kezükben van az ellátásunk

- tette hozzá. Törökorszába pedig Oroszországból, és más közép-ázsiai országból érkezik gáz.

A keleti nyitás nagy sikere

Orbán Viktor szólt arról is, hogy Azerbajdzsán esetében a tervek között szerepel egy árambeszerzései lehetőség is.

Katarba pedig a német kancellár is kénytelen volt elmenni, hogy cseppfolyós gázt szerezzen, és mi is ezt szeretnénk elérni.



Meg is egyeztünk, hogyan érkezik cseppfolyós gáz Katarból az emírrel

- közölte a kormányfő. Óriási előnnyel rendelkezik Magyarország, hogy évek óta építi a kapcsolatait a Kelettel.

Magyarország ereje az eszében van, és aki hamarabb érti meg a dolgokat, az előnybe kerül. Évekig gúnyolódott a magyar sajtó azon, hogy miért barátkozik Magyarország a Türk országokkal. A következő évtizedekben meghatározó lesz ez a térség - fejetette ki.