Water Safety néven indít edukációs programot gyerekeknek és családoknak négy Balaton-parti településen a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. a vízi eszközök és kiegészítők biztonságos használatáról, illetve a fürdőzés szabályainak betartásáról. Balatonalmádi, Balatonfüred, Keszthely és Zamárdi ad otthont augusztusban az eseménysorozatnak, amelynek látogatói elméleti oktatáson vehetnek részt, majd a helyszínen kialakított HUMDA Water Safety-parkban a gyakorlatban is alkalmazhatják az elsajátított tudásukat.

A HUMDA Water Safety-parkban a vízbiztonsági alapismeretek elméleti előadást interaktív módon tartják meg a szakemberek

Forrás: HUMDA

A képzés a napjainkban használatos, népszerű vízi sporteszközök biztonságos használatát is érinti, mindenki biztonságos körülmények között ismerheti meg ezek viselkedését a vízben. A HUMDA Water Safety program ingyenes a strandokra kilátogatók számára, de a strand- vagy rendezvénybelépőket be kell fizetniük a résztvevőknek.

Augusztus 3. és 6. között Balatonalmádiban a Wesselényi strandon, augusztus 10-től 13-ig Balatonfüreden a Kisfaludy strandon, augusztus 17. és 20. között Keszthelyen a Városi Strandon, augusztus 23-tól 26-ig pedig Zamárdiban a szabadstrandon, a Strand Fesztiválon található meg a HUMDA Water Safety.

A HUMDA Water Safety célja nem az elrettentés, hanem a figyelem felhívása arra, hogy nyáron a strandon vagy a tóparton folyamatosan figyelni kell a biztonságos körülményekre.

A HUMDA Water Safety-parkban a vízbiztonsági alapismeretek elméleti előadást interaktív módon tartják meg a szakemberek, a vízbiztonsági eszközök használatát elméleti és gyakorlati módon is bemutatják, illetve azok használati szabályait is ismertetik. Vízi rekreációs eszközök, például kajak, SUP, és kenu is lesz a helyszíneken, a gyakorlati használatot vízben, felügyelettel, szakemberek segítségével ismerhetik meg. Ki lehet próbálni az összes olyan vízi eszközt, amelyek megtalálhatók a nagyobb sportboltok polcain.

Forrás: HUMDA

Szó esik a koordináció, a reflex, a figyelem és mozgásfejlesztés fontosságáról, valamint szárazföldi és vízi játékokról is. A vízbiztonsággal játékos formában egy kvízzel is megismerkedhetnek a fiatalok és a családok. Nem feltétel az úszástudás, hiszen a vízi biztonsághoz hozzátartozik a mentőmellény használata.

A résztvevők megismerkedhetnek a különböző típusú mentőmellényekkel, így később már olyan védőeszközt tudnak megvásárolni, amelyet felpróbáltak és megismerték annak funkcióit.

A HUMDA Water Safety-parkok várhatóan 10 és 18 óra közt lesznek nyitva, de az időjárás vagy a strand helyi jellegzetességi miatt ez módosulhat.

A foglalkozásainkat úgy állítottuk össze, hogy gyermekek és felnőttek számára is élményt nyújtson amellett, hogy játékos formában tanulnak a vízbiztonságról. A strandolók mellett szívesen fogadunk táborozókat a településről vagy a környékről. A bőrápolás szintén szóba kerül, mivel a nyári időszakban mindenki kiemelkedő UV sugárzásnak van kitéve és a strandolókat ez halmozottan érinti nem csak a vízről visszaverődő sugarak, hanem a ruházat hiánya miatt is.

A programsorozat alapvető célja, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy rendkívül körültekintőnek kell lenni mind a vízben, mind pedig a vízparton

– emelte ki Weingartner Balázs, a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. elnöke.

Számos vízi sporteszköz használatánál kiemelten fontos, hogy először meg kell nézni az időjárás-jelentést az adott térségre vonatkozóan, majd mentőmellényt kell felvenni és csak utána szabad bemenni a vízbe. Sok eszköz olyan veszélyforrást hordoz magában, amely megnöveli a balesetek és sajnos a halálos kimenetelű szerencsétlenségek számát is.