– Már a háború kirobbanásakor az volt a magyar álláspont, hogy vesztesei lesznek a háborúnak, de nyertesei nem – jelezte a műsorvezető felvetésére ma reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor. A miniszterelnök vázolta: Oroszország falba ütközik, mert a NATO pénzeli Ukrajnát. Az Egyesült Államok költségvetését nagyon nehéz legyőzni. Az oroszok viszont sokkal többen vannak, több katonájuk, fegyverük van, mint Ukrajnának.

– Emellett Oroszország birtokolja a világ legjelentősebb atomfegyver-arzenálját – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Szerinte atomhatalmat háborúban legyőzni nem lehet, az oroszok sem fogják ölbe tett kézzel nézni, ahogy megtámadják őket, vagy merényletet követnek el az elnökük ellen.

A kormányfő azt is kijelentette: Ukrajnában óriási a pusztítás, rengeteg áldozata van a háborúnak. Kiemelte, hogy a kormány követi az eseményeket, számon tartják a kárpátaljai magyar áldozatokat, azokat akiket besoroztak.

Az interjút itt nézheti meg:

– Örüljünk, hogy itt béke van, elég erősek vagyunk, hogy az amerikaiak ne tudjanak belepréselni minket a háborúba – kérte Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint háborús kampányt folytat hazánkban az Egyesült Államok. Mint mondta, minél előbb tűzszünet és béke kellene, de ez most távol van. Nehéz hetek elé nézünk Orbán Viktor szerint, az ukránok ellencsapásra készülnek, ami mélyíteni fogja a konfliktust.

A beszélgetést itt meghallgathatja:

A kormányfő rámutatott, hogy mindig vannak különböző gazdasági érdekek is, amelyek rácsatlakoznak egy háborúra. – Valakik csak azért mert háború van, óriási profithoz jutottak. A fegyverüzlet ilyenkor virágzik. Spekulánsok, csempészek aranybányája a háború. Emellett nem szabad elfelejteni azt sem, hogy Soros Györgyék mindig azon ábrándoztak, hogy valahogy beteszik a lábukat Ukrajnába és hozzájutnak Oroszország természeti erőforrásaihoz – magyarázta a kormányfő.

Világosan kiállunk a béke mellett

Ferenc pápa látogatása kapcsán a miniszterelnök kiemelte: nem emlékszik ilyen jókedvű három napra az elmúlt harminc évből. – Ide jött a pápa és csupa jó dolgok történtek, ezt mondta mindenki, felekezeti hozzátartozás nélkül. Az összes magyar, ellenzéki, baloldali, jobboldali vita, támadás rosszindulat zárójelbe került, elveszítette a jelentőségét, és valami más emelkedett felé. Nem kell hívő embernek lenni ahhoz, hogy valaki úgy érezze, az ország más állapotba került – fogalmazott. Kitért arra is, hogy meglátása szerint a Vatikán elszánta magát és mozgósítani fogja az erejét, kapcsolatait és befolyását a béke érdekében, továbbá Ferenc pápa is elmondta, hogy egy békemissziót tervez, és össze fogja gyűjteni azokat a vezetőket, akik békét akarnak és hajlandóak ezt a nézőpontot nyilvánosan is képviselni.

Észnél kell lenni, de egyértelműen és világosan kiállunk a béke mellett. Ha ezen a katonai támadáson túl leszünk, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy milyen katonai lehetőségek maradtak ebben a háborúban. Azt hiszem, ez az utolsó lehetősége az ukránoknak, hogy valamilyen katonai sikert érjenek el. Ha ezt a golyót kilövik, ez megtörténik, akkor látni fogjuk a tényleges erőviszonyokat, és több lehetőség nyílik a békét szolgáló diplomáciai akcióknak is

– jegyezte meg Orbán Viktor.

Ukrajna a szomszédunk, egy példával élve Orbán Viktor azt mondta, hogy az ingatlan értékét is befolyásolja, hogy milyen házak vannak a szomszédban, így nekünk egy jól menő prosperáló Ukrajna létezése lenne az érdekünk – rögzítette a kormányfő.

Kárpátalja ősi magyar föld

– Ukrajnában magyarok is élnek, Ukrajna egy része ősi magyar föld, ami most Ukrajnához tartozik. Ők is elesnek a háborúban, mi magyarok legalább kétszeresen motiváltak vagyunk abban, hogy béke legyen – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Az ukrán gabonaimport megtiltásáról is kérdezték Orbán Viktort, aki szerint Magyarország segíteni akart az ukránoknak, amikor engedélyezte, hogy vámmentesen átengedi az ukrán gabonát az éhező országokba.

– Nem ez történt, spekulánsok felvásárolták a gabonát, és leverték az árakat, tönkre tették a közép-európai gabonapiacokat. A lengyelek vezetésével Közép-Európa szembeszállt Brüsszel érdekével, és saját hatáskörben betiltottuk a gabonaimportot, ezután Brüsszelnek nem volt más választása, meg kellett egyezniük velünk – hívta fel a figyelmet.

A miniszterelnök szerint ki kell állnunk magunkért, abban pedig nem hisz, hogy Brüsszel pénzt küld majd a magyar gazdáknak, hiába ígérték meg.

Képesek vagyunk fenntartani a rezsicsökkentést

Orbán Viktor felhívta a figyelmet Ukrajna EU-s integrációjának a veszélyeire is. Elmondása szerint mindenki arról beszél, hogy vegyük fel Ukrajnát az unióba, holott csak egy apró gabonavám-eltörlés kis híján tönkretette öt ország agrárgazdálkodóit. – Éppen ezért óvatosan kell bánni Ukrajna uniós tagságával, mert olyan bajt hozunk a fejünkre – ha nem lassítunk le, nem vagyunk észszerűek – hogy attól fogunk koldulni – hangsúlyozta Orbán Viktor. Mint mondta, segíteni kell Ukrajnának, de az nem segítség, ha közben tönkre tesszük magunkat. A kormányfő ennek kapcsán beszélt arról is: egy élő kihívás minden nap a kormány számára, hogy meddig vagyunk képesek fenntartani a rezsicsökkentést. A kormány úgy döntött, hogy még mindig képesek vagyunk biztosítani a rezsivédett árakat, és a következő időszakban is így lesz ez.

A családoknak tehát nem kell aggódniuk, nem szabadulnak el az árak. Ők továbbra is az átlagfogyasztásig rezsivédett sávban maradnak majd

– tette hozzá.

A kormányfő elárulta, hogy ma vagy holnap hozzák nyilvánosságra azt a kezdeményezést, amely azt fogja javasolni, hogy az Európai Unió tagállamainak ne legyen lehetősége önálló külpolitikára. Mint mondta, a németek is ott állnak e terv mögött, Magyarországnak pedig megszűnne a külpolitikai mozgástere, ha ezt elfogadnák. Az egész nyugati világban erre megy ki a játék a kormányfő szerint, megpróbálják a nemzetek önrendelkezését, hatásköreit elvonni.

– Mi a nemzetek Európájában hiszünk, az európai nemzeteket kellene megerősíteni – szögezte le Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint emiatt vannak itt Budapesten a CPAC résztvevői, hogy ezt a szándékot minél erőteljesebben kifejezzék. Kiemelte, hogy a pénzembereknek az a jó, ha nincsenek erős nemzetek, úgy tudják egyszerűbben érvényesíteni az érdekeiket.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2022. január 28-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán