A DVTK számára különösebben már nincs tétje a szezon utolsó bajnokijának, a Fehérvár FC-nek annál súlyosabb a teher. Bár, a mostani inkább örömteli nehézség, hiszen a szezon elején a bennmaradást célul kitűző Vidi akár ezüstérmet is nyerhet szombaton. Ugyanakkor a bronzzal sem lennének csalódottak Fehérváron, de a legrosszabb eshetőség, a negyedik hely begyűjtése sem adhatna okot a szégyenkezésre.

Ha nyer a Vidi a Diósgyőr ellen, s a Paks nem győzi le a Kisvárdát, a fehérváriak az ezüstérmesek.

– Nehéz mérkőzéssel zárjuk az idei szezont, a DVTK ugyanis rendkívül kétarcú együttes. Elég, ha csak a legutóbbi két bajnokijukat nézzük, előbb kikaptak 7-0-ra Újpesten, majd 2-0-ra legyőzték a bajnokot. Éppen ezért fontos, hogy megpróbáljuk a mi akaratunkat érvényesíteni és a saját játékunkkal kell foglalkoznunk – vélekedett Tóth Balázs, a Fehérvár FC kapusa. – Szerda este a Paks kupagyőzelmével eldőlt, hogy az Európa-ligára már nincs esélyünk, de ettől függetlenül nagyon motiváltan várjuk a szombati találkozót, mindenképp nyerni szeretnénk, akkor a dobogó már biztos és egy kis szerencsével akár a második helyre is odaérhetünk. A szezon elején biztos, hogy kevesen gondolták azt, hogy az utolsó forduló előtt arról beszélgetünk, hogy második vagy harmadik helyet érhet-e a győzelmünk. Egész szezonban keményen dolgoztunk és szombat este szeretnénk olyan eredményt elérni, hogy a lefújás után közösen ünnepelhessük meg ezt az idényt a lelkes szurkolóinkkal, akik minden mérkőzésen ott voltak velünk és végig segítettek minket a szurkolásukkal.

Amennyiben dobogón végez a Vidi, a lefújást követően harminc perccel a Vidi Shop előtti téren felállított dobogón kapja meg a csapat az érmeket.

Ekkor közös fotók készítésére is lesz lehetőségük a szurkolóknak, majd az est hátralevő részében az Ultras Band ad koncertet.