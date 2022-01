A köztársasági elnök, miután vendéglátójával Akufo-Addo elnökkel tárgyalt, elmondta, hogy megbeszélésükön azokat az együttműködési területeket érintették, amelyek a két ország külgazdasági kapcsolatainak további bővítését célozzák és mindkét fél számára előnyt jelentenek.

Akufo-Addo hangsúlyozta: a két országnak hasonló céljai vannak. Értékközösségben vagyunk, mindkét ország hátat fordított az autoriter múltnak és demokratikus kormányzást hozott létre, amely tiszteletben tartja a jogállamiságot és az emberi jogokat – mondta.

A politikus úgy fogalmazott, hogy Áder Jánossal megerősítették együttműködési szándékukat a kereskedelem, a gyógyszeripar, az infokommunikáció, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem területén.

Megállapodtak abban, hogy egy közös gazdasági vegyesbizottságot állítanak fel, amely segíti a kétoldalú projekteket.

A ghánai elnök a tárgyaláson megköszönte a magyar támogatást, amelyet hazánk ahhoz nyújtott, hogy az afrikai ország az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagjává váljon.

A felek kitértek a Száhel-övezet biztonságpolitikai kihívásaira, arra, hogy a dzsihadista erők jelenléte komoly, az afrikai államokra súlyos veszélyt jelentő probléma.

Akufo-Addo aláhúzta, hogy Ghána szerint nem lehet csökkenteni, sőt növelni kell a térségben az ENSZ békefenntartók jelenlétét.

Áder János a tárgyalást követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy Ghánában 2021-ben átadták az ország legnagyobb, legmodernebb technológiával épült szennyvíztisztító-telepét, amely magyar közreműködéssel valósult meg Kumasi városában és most két további ilyen beruházás jön létre, szintén magyar részvétellel. Az államfő úgy fogalmazott, hogy ez jelentős segítség, így mérséklődhetnek a szennyezett víz által terjesztett betegségek.

A megbeszéléseken kitértek arra, hogy Ghánában magyar segítséggel már két mezőgazdasági mintafarm létesült, amelyeket továbbiak követhetnek.

Áder János hangsúlyozta, hogy Magyarországon hatalmas tudás halmozódott fel a vetőmagnemesítési eljárásokban, hazánk a különböző országok klímájához kiválóan alkalmazkodó növények termesztésében nagy segítséget tud nyújtani, és ez a terület a jövőben a két ország közötti együttműködés új terepe lehet.

A köztársasági elnök kiemelte, hogy Magyarország nemcsak a szennyvíz, hanem az ivóvíz tisztításában is komoly technológiákkal rendelkezik. Mint mondta, a magyar konténeres technológiával olyan, a világtól elzárt térségekben is lehet ivóvizet tisztítani, ahol nem nagyon van infrastruktúra. Szintén kiemelte, hogy a tengervíz sótalanítása révén is el lehet látni ezzel a magyar fejlesztéssel megfelelő minőségű ivóvízzel kisebb településeket.

Egyetértettünk abban, hogy a XXI. század a víz évszázada lesz, jó minőségű és mennyiségű víz nélkül sem a lakosság ellátása, sem az ipar fejlesztése, sem a gazdaság bővítése nem képzelhető el

– tette hozzá. Mint mondta, ezen a területen Magyarország rendelkezik olyan tudással, technológiákkal, amelyek eredményes együttműködést alakíthatnak ki Ghánával.

A tárgyalópartnerek kitértek a két ország oktatási kapcsolatainak bővítésére is. Egyetértettek abban, hogy fontos az ösztöndíjrendszer bővítése. Elhangzott, hogy az elmúlt 5 évben három és félszeresére nőtt a Ghánából Magyarországra érkező diákok száma.

Áder János az első magyar köztársasági elnök, aki a rendszerváltás óta Ghánába látogat. A magyar politikus Koforiduában felkeresi a NewillAcademy iskolát, amelynek felújításához a Hungary Helps is hozzájárult. Kumasiban a magyar szaktudással, a Pureco cég által épített szennyvíztisztító telepet tekinti meg.

Borítókép: Nana Akufo-Addo ghánai elnök (j2) és felesége, Rebecca Akufo-Addo (j) fogadja hivatalos látogatásán Áder János köztársasági elnököt és feleségét, Herczegh Anitát az accrai elnöki palotában, a Jubilee House-ban 2022. január 13-án. Fotó: MTI/Bruzák Noémi