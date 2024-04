Terrortámadások miatt növelték a biztonsági készültséget Párizsban és Madridban Az Iszlám Állam fenyegetésére reagálva jelentősen megnövelték a biztonsági készültséget a Paris Saint-Germain és az FC Barcelona labdarúgócsapatának szerdai, párizsi Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt. Gérald Darmanin francia belügyminiszter a főváros rendőrprefektusával egyeztetett, és ezt követően jelentette be a biztonsági intézkedések szigorítását. Az Iszlám Állam a negyeddöntős összecsapások helyszíneire vonatkozó fenyegetést tett közzé egyik kommunikációs csatornáján keresztül. ‼️ "Kill them all": ISIS threatens to carry out terrorist attacks at the Champions League quarterfinal matches



This is reported by the Spanish media.



The threat was conveyed through the resource Al-Azaim, which distributes messages on behalf of Islamists. They published an… pic.twitter.com/5CZFulOAqD — NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2024 Darmanin arról is beszámolt, kérte a nemzetbiztonsági hivatal vezetőjét, hogy továbbítsa a rendelkezésükre álló információkat a többi olyan ország szolgálatának, amelyben lesz BL-negyeddöntő. Emlékeztetett rá, hogy a legutóbbi nyolc franciaországi terroresemény az Iszlám Államhoz kötődik, ugyanakkor arra szólította fel az embereket, ne dőljenek be annak, amit a terrorista propaganda igyekszik elérni azzal, hogy a félelmet és a terrort hinti el mindenhol. Spanyolországban is fokozták a készültséget, Pilar Alegria kormányszóvivő bejelentette, hogy kétezer fővel megnövelik a rendfenntartók számát a keddi és a szerdai mérkőzésre. Azt is közölte, hogy a terrorfenyegetettségi szintet az ötös skálán négyesre emelték. Madridban eleve nagy a készültség, mivel két mérkőzést is rendeznek a spanyol fővárosban. Kedden este a Real Madrid fogadja a Manchester City-t, míg szerdán 9 órától az Atletico Madrid meccsel a Borussia Dortmunddal. Sajtóhírek szerint a Real Madrid megkapta az engedélyt az UEFA-tól, hogy a csapatok behúzott tető alatt játszanak, megakadályozva az esetleges dróntámadásokat - írja a Mandiner. Az Iszlám Állam vállalta magára a Moszkva melletti Krasznogorszkban, a Crocus City Hall komplexumban március 22-én történt támadást, melyben 144 ember vesztette életét.