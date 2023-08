Továbbjuthat a Sepsi is

A Sepsi OSK simán, 2–0-ra nyert Szófiában a CSKA vendégeként. A bajnokságot is jól kezdte a székelyföldi együttes, hiszen három mérkőzésen egy döntetlen mellett kétszer is győzni tudtak. Legutóbb hétfő este nem is akármilyen ellenféllel szemben, hiszen a Dinamo Bukarest csapatát idegenben sikerült 3–0-ra legyőzniük. A CSKA Szófia elleni visszavágó magyar idő szerint 19 órakor kezdődik Sepsiszentgyörgyön.