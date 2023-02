Az elmúlt évekhez híven idén is Egyiptomban megrendezendő – 29. Top Model of the World világversenyen ezúttal Nehéz Nóráért szurkolhatunk.

A Mokka stúdiójában vendégeskedett Fásy Ádám licenctulajdonos és Nehéz Nóra modell, akik a Top Model of the World szereplésről beszéltek.

Az egzotikus szépségű Nóra elárulta: meglepődött, amikor Fásy Ádám felkérte a szereplésre, amire természetesen egyből igent mondott.

A világversenyre nevezés során a résztvevő egyedi arcát és magasságát, valamint egyéb jellemzőket veszik figyelembe. A fiatal modellnek a legnehezebb feladat volt leadni a súlyából, de karatéval, kondival és megfelelő táplálkozással 13 kilót fogyott - írja a Tények.hu.

Fásy Ádám elárulta, hogy már 30 éve vesz részt hazánk a versenyen, és szinte saját lányaként fogadja a tulajdonos a magyar szépségeket, akik az évek során szinte mindig benne voltak a top tízben.