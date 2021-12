Világosság éjszaka is

Arról számolt be a Hírlap 1961-ben ezen a napon, hogy Sárkeszi-Szőlőhegyen végre kigyúltak a fények. Nagy öröm volt ez a szőlőhegyieknek, mert bizony régen várták már ezt. A település 120 házából csak 42 kapott a múlt év októberében villanyt, és most néhány kivétellel sor került a többire is. Schmutz István várpalotai bányász elmondta:

– Össze sem lehet hasonlítani a régivel, vagyis amikor még „petróval” ültem le este olvasgatni. Most már nem vaklál az ember. Kint is más a helyzet, csak egy kattintás, és máris világos van az udvaron.

Kétnapos a hétvége

A Hírlap 1981-ben a tanács­elnökök tájékoztatójáról adott hírt. A téma a lehető legközérdekűbb volt. Megvitatták az ötnapos munkahétre való áttérés tapasztalatait. Az eredmény több volt, mint biztató, és nemcsak azért, mert négy évtizeden át így is maradt, hanem azért is, mert mint írja a lap:

„A megyében az áttérés az ötnapos munkahétre nem akadályozza a vállalatokat és intézményeket tevékenységükben, a szolgáltatások színvonala és köre nem csökken, a munkaidőalapban lényeges kiesést nem okoz és nem okozhat. Eddig a megyében húszezer dolgozó tért már át az ötnapos munkahétre, e vállalatoknál az áttérés alapvető gondot nem okozott. Január elsejétől további 150 ezer dolgozót érint a változás.” A cikkből kiderül, hogy az oktatási intézményekben az áttérés 1982 szeptemberétől lesz, kivéve az óvodákat, ahol igazodnak a szülők nagy tömegének szabad szombatjához.

Ma már csodálkoznánk!

Harminc éve ezen a napon még nagy hír volt, hogy: telefon, minden mennyiségben. A Hírlap is az első hírek között hozta, hogy egy cég, a Fórum Kft. telefonok, telefonközpontok értékesítésére, szerelésére vállalkozik Székesfehérváron és a környékben.